El presidente Abdo expondrá su postura en torno al caso Dionisio Amarilla y la bancada de Añetete se reunirá mañana para debatir el punto. Así lo reafirmó el asesor político del Ejecutivo, Daniel Centurión, quien adelantó que “él no va a cubrir a nadie”.

El presidente Mario Abdo Benítez mantendrá una reunión este lunes al mediodía con con el ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro, y con la ministra argentina de Seguridad Patricia Bullrich, para intensificar la lucha contra la marihuana.

La cita se da a raíz de la intención que tienen las autoridades de sumar sus fuerzas para la lucha contra el crimen organizado, en un acuerdo denominado “Operación Nueva Alianza”.

Daniel Centurión, ministro asesor político del ejecutivo, señaló al respecto de la minicumbre regional en Pedro Juan Caballero, ciudad considerada zona roja por los constantes atentados con derivación fatal entre bandas delictivas, que el presidente de la República tomó por su cuenta la decisión de asistir. Si bien pudiera haber delegado al ministro de interior por considerarse riesgoso exponer al mandatario a un territorio peligroso, Mario Abdo consideró que era importante estar presente para dar un mensaje claro y un combate frontal a las bandas criminales, aseguró el ministro asesor político.

“En una zona emblemática para las organizaciones criminales, por eso esto es parte de la continuidad de un proceso que el Presidente sigue fortaleciendo desde que asumió. La lucha frontal contra las bandas criminales que preferentemente se fortalecen en las fronteras para ir ingresando a las zonas urbanas”, resaltó Centurión.

Agregó que el ministro Sergio Moro, del Brasil, se está involucrando especialmente en esta cooperación entre autoridades, pues Brasil es el territorio clave donde los criminales se ramifican para seguir con la ruta del narcotráfico.

Por otra parte, existe una coordinación donde se integra la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, quien está muy a favor de cooperar en la lucha contra organizaciones criminales.

“Bullrich es nada menos que el brazo derecho del presidente Mauricio Macri. No es cualquier reunión. Es una señal clara del proceso que se ha instalado y ha caracterizado a este gobierno. Vienen a marcar posición clara”, enfatizó Centurión.

“El Presidente no va a encubrir a nadie”

En otro orden de cosas, se le consultó al ministro asesor político con respecto a la postura que tomará Abdo sobre la pérdida de investidura del senador Dionisio Amarilla, tras el hecho de tráfico de influencia e intento de soborno a un periodista del que formó parte.

Centurión aseguró que mañana martes se realizará una reunión de la bancada de Colorado Añetete, en la que el presidente expondrá su postura y luego los parlamentarios debatirán el asunto.

No obstante, aseveró que el presidente “no va a buscar ni siquiera cubrir a alguna persona que tenga hechos de corrupción encima. Él va a tener la misma línea que se ha desarrollado desde su asunción. Que no quepa la menor duda, él no va a apañar ningún hecho de corrupción”.

Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que, ante otros casos de corrupción, como el de Víctor Bogado o el del excontralor Enrique García, el mandatario se mostró más tajante con su lema “caiga quien caiga”, y esta vez, dijo que “quiere escuchar a Dionisio Amarilla”.