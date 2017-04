Cómo elegir el mejor casco

Más allá de la obligatoriedad de la utilización del casco, la conciencia es la que debería llevar al motociclista a portarlo. Teniendo en cuenta el precio, el modelo y la calidad, varias son las opciones al momento de elegir uno.

Carlos Brítez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción (CBVA) y presidente de la Asociación Paraguaya de Rescate Vehicular, habló sobre los tipos de casco y sus características. Hizo hincapié en el hecho de que si la intención es prevenir accidentes, no se trata solo del casco, sino de todo el equipamiento, que incluye chalecos, luces y, sobre todo, la conciencia del motociclista.

“No todos los casos de accidentes de motociclistas corresponden a daños craneoencefálicos, sino también de extremidades, por lo que, lo más importante para evitar accidentes es trabajar en la seguridad activa”, señaló.

A la hora de comprar un casco, Brítez señaló que lo más importante es el sello de homologación, la confirmación de que reúne las exigencias de seguridad requeridas.

Tipos de casco:

Abierto o jet: es un casco totalmente abierto, sin protección en la zona de la mandíbula. Generalmente, es utilizado por personas que no circulan a alta velocidad y para paseos cortos.

Cerrado o integral: está hecho de una sola pieza que cubre completamente la cabeza. Es el más recomendado para aquellos que circulan a alta velocidad.

Modular: Igual al integral, pero posee la zona del mentón más elevada, dejando así el rostro al descubierto.

Enduro o motocross: tiene como característica la mentonera larga y amplia visera. Es un casco abiertos, con protección para el rostro, pero por norma general se utiliza con gafas.

Consejos de compra

En Asunción, los cascos para motocicletas pueden ser adquiridos por menos de 200.000 guaraníes en locales con garantía. Los cascos deben llevar en la parte de atrás un sello de certificación de calidad aprobado, debido a que existen en el mercado otros que no cumplen con los requisitos estándares de protección.

Existen empresas con programas de responsabilidad social que implementan el obsequio de un casco de buena calidad al momento de adquirir una motocicleta.

Para una protección completa del motociclista, también es importante la utilización de pantalones y camperas de seguridad, cuyos precios varían entre los 400.000 y 500.000 guaraníes.

También hay que tener en cuenta que el casco debe calzar perfectamente; no debe apretar demasiado, para que no duela, pero sí debe ir lo suficientemente ajustado para que no se mueva.

Pruebas de seguridad

El Instituto de Tecnología, Normalización y Metrología (ITNT) cuenta con un laboratorio montado para medir la absorción de impacto de los cascos, con el objetivo de verificar la calidad de los mismos.

Las empresas encargadas de la importación realizan la prueba de los productos adquiridos en este laboratorio. Según la institución, la mayoría de los cascos que ingresan al país son de origen chino y brasileño, por lo que es fundamental la certificación correspondiente.

La elección de un casco de bajo costo y mala calidad, solo para evitar multas, puede terminar en accidentes que resulten más caros.