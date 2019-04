"Nani" Arrúa: “La Policía era manejada por los ZI”

La senadora Georgia “Nani” Arrúa afirmó que por un lado entiende la reacción de su colega Paraguayo Cubas contra el comisario Marín por la represión que había en CDE porque “la Policía era manejada por los ZI” pero resaltó que no apoya la violencia.

Esta mañana la legisladora habló en comunicación con ABC Cardinal sobre su abstención para votar por la sanción de Cubas, quien fue suspendido por la Cámara Alta por 60 días sin dieta.

Esto se dio luego de tratar de ladrón a Silvio “Beto” Ovelar, titular del Congreso, de tirar agua al comisario Aurelio Marín –ocasión en que también se tomó con Fernando Lugo y su secretario–, además de tirar también agua a Juan Carlos Galaverna en la sesión ordinaria de la cámara.

“La situación nuestra es especial en Ciudad del Este y yo siento lo de Marín de una manera diferente a la que podrían sentir los otros. Porque la violencia, la represión que sufrimos los esteños por parte de la Policía que era manejada por los Zacarías, era como la que vivió todo el Paraguay en la época de la dictadura”, indicó.

“Yo de alguna manera entiendo, porque esa represión fue muy fea, muchas personas fueron lastimadas y ninguna de las denuncias hechas por los manifestantes se tomó en serio por parte de la Policía, no se le dio trámite a nada, porque se comunicaba que iba a haber manifestación se pedía protección y la protección se trataba de evitar que se llegue a la casa de los Zacarías”, agregó.

No obstante, enfatizó que no va a justificar nunca el uso de la violencia para reivindicar los derechos de uno. “Por eso tampoco voté por el no, yo no estoy de acuerdo con eso y ya se lo dije a Payo, pero no podía votar por una sanción”, manifestó.