“Sin votos para sancionarme”

El senador Paraguayo Cubas sostuvo que no hay votos para suspenderlo por 60 días sin goce de sueldo tras los incidentes con Enrique Bacchetta y Javier Zacarías por exigir que las sesiones sean abiertas. Dijo que la gente lo votó para “golpear el tablero”.

En la sesión de este jueves tuvo mesa de entrada el proyecto de resolución por el cual se suspende por dos meses sin goce de sueldo al senador de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, por su “inconducta”.

Cabe recordar que Cubas tuvo un cruce de palabras con Bacchetta y Zacarías por oponerse a que la sesión de la comisión de Asuntos Constitucionales trate en sesión secreta la conversación con los candidatos a ministros de la Corte. Incluso, ya en horas de la noche, Cubas y Zacarías se enfrentaron en sede de Telefuturo.

Bastante tranquilo, el senador Paraguayo Cubas manifestó que no se siente atemorizado con la posibilidad de que lo suspendan de la Cámara Alta. Afirmó que “no tienen los votos” para suspenderlo.

Además dijo sentirse con confianza pues asegura que fue para este tipo de medidas de fuerza que llegó al Senado. “Yo soy producto del voto bronca, la gente quiere que haga esto, para eso me pusieron acá”, manifestó Payo en contacto telefónico con ABC Cardinal.

“No tienen los votos, estoy seguro, ni para suspenderme ni para expulsarme. Voy a seguir así, la gente espera que golpee la mesa”, continuó explicando el parlamentario.

Por otro lado, argumentó que lo hubieran podido sancionar si es que violentaba a un legislador en la sede del Congreso, pero él lo hizo en otro lugar. “Pueden creer que estoy loco, pero no como vidrio. Dentro del Senado no les voy a tocar un pelo porque ahí sí van a tener motivos legales. Ahora en la calle o en algún lugar público si los encuentro hablando con algún magistrado les voy a cintarear”, sostuvo Payo.

Al consultársele en detalle cómo fue que ocurrió el supuesto cintarazo al senador Javier Zacarías que se le atribuye, relató: “solo hubo dos cintarazos, uno por el cuello y otro por la espalda, pero después me atajaron. Abrí la puerta y él estaba en el pasillo, le dije entrá, me dijo que no, y después ya le dije delincuente. Tenía guardaespaldas o fotógrafo, ligó y su fotógrafo sacó la foto”, recordó el senador.

Cubas finalizó diciendo: “No soy un santo, soy un delincuente de la frontera como cualquier otro, pero tengo derecho a redimirme”.