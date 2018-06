Otro intento de preliminar para Buzarquis

El próximo 10 de julio se realizará un nuevo intento de audiencia preliminar para Enrique Salyn Buzarquis, en su proceso por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas durante su administración al frente del MOPC.

La diligencia, que ya fue suspendida en más de una decena de oportunidades, será ante la jueza María Griselda Galeano, desde las 9:00, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.

La denuncia contra Buzarquis fue presentada en marzo de 2014 por el ministro Ramón Jiménez Gaona, por supuestamente violar la Ley de Contrataciones Públicas al contratar directa e innecesariamente servicios de una consultora italiana, que ahora exige el pago de US$ 600.000 al MOPC y a Yacyretá.

El 24 de setiembre de 2012, Buzarquis, por entonces ministro de Obras Públicas, firmó un convenio marco y dos anexos en Roma, Italia, con el presidente de Anas International Enterprise, Pietro Ciucci.

Esta firma se comprometía a realizar estudios de suelo en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú, según la denuncia formulada.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) obligaba a pagarle la suma de US$ 500.000, más US$ 100.000 de un supuesto aporte de Yacyretá. Además, el político liberal no contaba con autorización alguna de la Presidencia de la República para suscribir un convenio internacional y que la contratación directa, sin tener prevista la partida presupuestaria correspondiente, viola varias disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas.