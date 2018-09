‘Torturadora’, a la Defensoría

El Poder Judicial otorgó una medida cautelar a favor de Olga Blanco, condenada por tortura, para que sea reincorporada como directora de Víctimas del Stronismo de la Defensoría del Pueblo. El defensor del Pueblo protagonizó un escándalo por esta decisión.

El defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy Servín, denunció en conferencia de prensa que María Celeste Jara y Martín Ávalos Valdez, camaristas de primer y segundo turno, otorgaron una medida cautelar por la que ordenan la reincorporación al cargo de Directora de Víctimas del Stronismo a Olga Blanco, exdirectora de Institutos Penales, pese a que la misma había sido condenada por tortura a internos de la cárcel de Ciudad del Este, donde trabajó tiempo atrás.

Según Godoy, la misma, durante el juicio que le hicieron, admitió haber torturado a los reos al hacerles arrodillar con sal gruesa, haber caminado sobre las espaldas de los internos y golpearlos con “guachas”.

Sostuvo además que Blanco ha venido interinando otros cargos de confianza como la Dirección de la Mujer y de la Niñez de la institución.

Señaló que llamativamente, fueron 31 nombres de los que decidieron prescindir en la institución pero fue sólo el de Olga Blanco el que no se aceptó. Señaló que investigó y pudo corroborar que Blanco es sobrina del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco.

“Amanezco con una medida cautelar donde se me ordena ponerle de vuelta en el cargo. Y qué les voy a decir a los denunciantes. Para qué tantas denuncias. Está tan podrido del sistema judicial que ya a veces estamos cansados de seguir luchando”, lamentó, según el informe de la periodista de ABC Color, Mili Aguayo.

En este sentido, hizo un llamado al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para que se lleve a cabo un cambio estructural en el Poder Judicial.

“Si me tengo que ir por desacato a Tacumbú para no ponerle a una torturadora en este cargo, me voy a ir”, agregó. Indicó que ya conversó con miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para entablar una denuncia contra los camaristas a los efectos de lograr un enjuiciamiento y destitución de los mismos.

En conversación con ABC Color, el ministro Sindulfo Blanco negó que Olga Blanco sea su pariente como indicó el defendor del Pueblo.

Violento reclamo de Godoy

En un video que llegó a ABC Color aparece Miguel Godoy reprochando la decisión de los jueces e incluso pateando la puerta del juzgado.

A los gritos, alegó que nadie podía tocarlo por tener "inmunidad" y trató de indignos a los magistrados de dicho juzgado por dar visto bueno a una funcionaria con antecedentes dentro de la Defensoría del Pueblo.

Godoy es conocido por protagonizar escándalos similares, como cuando en pleno juzgado, al conocerse la condena a 14 años de prisión a Ali Fouani, por torturar a un bebé, se abalanzó sobre él al grito de "Cortame a mí, hijo de mil putas".

En junio de este año también fue muy criticado cuando se ofreció a instruir a guardias de una galería de Ciudad del Este para reducir a niños vendedores “sin dejarles marcas en el cuerpo”. Después se justificó diciendo que había sido una broma.