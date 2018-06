Paso Yobái: incluido en el orden del día

El proyecto de explotación minera en Paso Yobái, que fue introducido por el entorno cartista, está incluido en el borrador del orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados para mañana. El documento aún no tiene dictamen de las comisiones.

En estos momentos se reúne la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para definir el orden del día de la sesión de mañana. El proyecto de explotación de las minas en Paso Yobái, que fueron despojadas mediante influencias del entorno de Juan Carlos López Moreira y su socio comercial Eduardo Heisecke Mazó, está incluido en el borrador de temas.

Dicho documento aún no cuenta con dictamen por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales ni de la Comisión de Energía y Minas; esta última es presidida por el diputado Pedro Britos, uno de los parlamentarios que están haciendo lobby para ingresar el asunto, según los reportes. El proyecto ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores.

Varios de los miembros de la Mesa Directiva manifestaron que buscarán la postergación del tema hasta tanto pueda ser esclarecido, reportó el periodista de ABC Cardinal Edgardo Romero.

Al respecto, el diputado Dany Durand exigió al entorno de Horacio Cartes que emita una comunicado con respecto al tema. “No podemos dejar que tanto el tema de la carne como el de los minerales queden en el vacío. El primer anillo del Presidente debe aclararlo todo, o terminará como un nuevo rumbo mentiroso”, declaró ante la prensa.

Agregó que los ciudadanos quieren que se introduzca al tapete temas que realmente los afectan, no cuestiones particulares. Asimismo, destacó que en una reunión con Colorado Añeteté definieron que no se impondrá "autoritarismo" para quienes apoyen o no el proyecto.

"El presidente electo, Marito Abdo Benítez, está dando la libertad de pensamiento a cada uno de los legisladores. Parece que no entienden que él respeta la decisión de los legisladores. Acá no se baja línea", aclaró.

Este proyecto aprobado en el Senado es para adjudicar la explotación de minas en Paso Yobái a un presunto prestanombre de Juan Carlos López Moreira y su socio comercial Eduardo Heisecke Mazó. La explotación pertenecía a Minas Paraguay, empresa a la cual el Ministerio de Obras Públicas le decretó en forma arbitraria la caducidad de la concesión por la supuesta falta del pago de un canon.

Apenas un par de días después, apareció un nuevo interesado: un abogado exfuncionario del MOPC, a quien entregaron la concesión. Además, el presidente Horacio Cartes firmó un decreto para favorecerlo, mucho antes de someterlo a consideración del Parlamento, como obliga la Ley de Minas.

Heisecke Mazó fue grabado en medio de un "apriete" a uno de los inversores de la mina de Paso Yobái, a quienes le quitaron la mina de oro.

