Piden amor a la ciudad que no cuidan

El pedido de "expresar más amor hacia Asunción" por parte del Concejal Ireneo Román a la ciudadanía, estuvo lejos de caerle simpático a los usuarios de las redes, que de inmediato comenzaron a responder.

La frase fue expresada por el edil del Partido de la Juventud durante el festejo municipal por el día de los enamorados en la que pedía más amor para la capital. Para la ocasión, el mismo ofreció un concierto en plena comuna capitalina con la presencia del Intendente Mario Ferreiro. Reprochó a asuncenos que supuestamente ensucian la ciudad en lugar de mantenerla ordenada.

Marta Martinessi comenzó diciendo "ya me cansé de denunciar que en mi barrio no hay veredas por donde transitar. ¿No es falta de amor descuidar estas denuncias?" Stella Rodas Berni continuó "y ellos como autoridades deberían comenzar. Ellos cobran por su "amor a la ciudad". A nosotros nos vacunan por ese amor tan desinteresado". Idalina Cortessi afirmó "a los politiqueros no les importa Asunción. ¿Qué pedido de amor ni que nada?"

Antonio Santacrus simplemente dijo "cada payaso que hay que aguantar. ¡Intervención ya!" Dionisio Antonio Prieto pidió "hagan desaparecer a los que rompen las bolsas de basura y las desparraman".

Néstor Maidana dijo irónicamente "anda leyendo (Ireneo Román) mucho al psicólogo Ramón Torres".