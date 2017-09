Arquitectos piden preservar edificios patrimoniales

La demolición de una edificación del siglo XIX con aval de la Municipalidad de Asunción ahondó la preocupación del Colegio de Arquitectos, que pide a la Comuna conformar una “comisión de notables” para definir y preservar los edificios históricos.

“Hay hechos consumados que van sucediendo, como la demolición de la casa del siglo XIX ubicada frente al Shopping del Sol o la catalogación de 15 viviendas de Pindú como un patrimonio que demuestran el uso discrecional de lo que debe y no debe ser patrimonio”, afirmó Carlos Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos, tras una reunión con el intendente Mario Ferreiro.

"Se demolió una casa del siglo XIX que en cierta manera mostraba la tipología de casa quinta en la zona de Aviadores del Chaco. Se demolió con permiso municipal, lo que hace que sea más lamentable", refirió sobre el caso reciente.

“En vez de criticar uno u otro caso lo que queremos es proponer a la Municipalidad y a la Secretaría de Cultura una gestión interinstitucional de gente representativa, ilustrada y notable para separar la paja del trigo y definir qué tipo de patrimonio debe preservarse y cuál es el mensaje que se deja como sociedad a través de la preservación como patrimonio”, remarcó Jiménez, proponiendo la creación de una “comisión de notables” conformada por especialistas del gremio, de la Comuna, de la Secretaría de Cultura, las universidades, entre otros.

“Lo primero es ordenar a través de una comisión de notables qué es patrimonio y qué no, si no estamos expuestos a iniciativas aisladas y hasta contrapuestas”, explicó ya que este último caso de demolición de un patrimonio cultural no es lo único que preocupa, sino también la catalogación como “patrimonio” de unas 15 viviendas diseñadas por el conocido arquitecto Jenaro Pindú.

“Son viviendas muy buenas y respetables, pero hay que ver cuáles representan el paisaje urbano y cuáles han activado situaciones de las cuales la ciudadanía se ha empoderado”, apuntó. Igualmente quiere que los espacios preservados no queden como “ladrillos embalsamados” sino que sirvan para acoger iniciativas ciudadanas y sean “espacios vivos”.