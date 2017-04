Silencio sobre situación de carreras de Unichaco-Filadelfia

Por Marvin Duerksen, corresponsal

FILADELFIA. Tras la publicación de ABC Color sobre una tesis polémica y supuestas carreras no aprobadas de Unichaco, estudiantes de la filial de Filadelfia están preocupados.

ETIQUETAS

Denunciaron que no se les informa sobre si sus carreras están acreditadas o no. En teoría algunas estarían en proceso de acreditación, pero la filial no dice cuáles son.

Varios estudiantes de la Unichaco en Filadelfia señalaron que no obtienen respuesta de la casa de estudios sobre la situación de varias carreras, como Enfermería y Veterinaria acerca de si en esa ciudad cumplen con las exigencias requeridas. "Estamos con ganas de tener una profesión, no queremos caer en una mentira por parte de la facultad, si es que no está legalmente acreditada para ofrecer esas carreras”, afirmó uno de ellos.

Agregaron que las cuotas mensuales para muchos estudiantes son inaccesibles y que no existe espacio suficiente en la filial para un normal desarrollo de las clases.

Edith Coronel, concejala de la Junta Municipal de Filadelfia, directora de la escuela municipal “Amistad” y coordinadora de Unichaco-Filadelfia, informó que a nivel local están “habilitadas” las carreras de Veterinaria, Contabilidad, Administracion en Empresas, Derecho, Enfermería y Criminalística. Al ser consultada sobre cuáles de estas carreras están acreditadas, respondió que ”acreditadas son las que están en proceso; tiene su tiempo el que lleguen a acreditarse”.

Invocó la Ley 3.919/09, que aprueba a Unichaco para abrir filiales y carreras, pero no supo decir cuáles de las carreras ofrecidas en Filadelfia están acreditadas o en proceso de acreditación. Prometió averiguarlo e informarlo después y hasta ahora no hizo. Aseveró que están esperando la visita del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), para que vean la infraestructura y el trabajo y hagan sus sugerencias correspondientes.

Aseguró que el estudiante que salga de Unichaco-Filadelfia no tendrá problemas de seguir estudiando, porque recibe un certificado y un programa de estudios que “está aprobado por el Cones”. Coronel mostró un titulo de Licenciatura, que aún no fue retirado, con sello del Ministerio de Educación. “Sin este sello no es título”, afirmo.

En la página web del Cones no existe información sobre carreras de Unichaco-Filadelfia. Tampoco existe información alguna sobre una carrera acreditada de Unichaco en la página de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), organismo responsable de evaluar la calidad académica, acorde a la Ley Nacional de Educación Superior (Nº 4.995/13, Art. 82). La acreditación es requisito necesario para el acceso del egresado a concursos, licitaciones y prestaciones de servicios.

Unichaco-Filadelfia tiene actualmente 340 estudiantes. La cuota mensual del primer curso es de G. 264.000 y se paga a lo largo de 10 meses y va aumentando, según el curso, en un 10%. En un año, un alumno paga por lo menos G. 2.640.000, lo que significa un ingreso por año de unos G. 900 millones para la casa de estudios.