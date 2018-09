Sin fecha para el billetaje

Pedro David Britos, viceministro de Transporte, dijo que encontró el proyecto de billetaje electrónico paralizado a mitad del proceso de homologación y con el contrato vencido con las empresas que la realizan.

En contacto con ABC Cardinal, Britos dijo que al ingresar al ente notaron que había vencido el contrato con las dos empresas que llevan adelante el proceso de homologación del sistema de billetaje electrónico para el transporte público de pasajeros.

Explicó que existen cinco etapas en la homologación y que la misma está estancada en la fase tres, durante la cual ambas empresas deben reunirse y acordar su comisión en el servicio.

Adelantó que si las empresas no se ponen de acuerdo, el Consejo deberá establecer la comisión, pero esto dilatará aún más el proceso y, por ende, la puesta en funcionamiento del sistema de billetaje electrónico, ya que el Ministerio de Obras Públicas no tiene la capacidad sin recurrir a organismos externos, como el Banco Central del Paraguay (BCP). “Es muy complicado sin tener un estudio técnico”, enfatizó.

Situación de su esposa

Con respecto al caso de su esposa, Alba Bogado, Britos expuso que ella -al ser elegida como concejala de Villarrica, siendo funcionaria de Yacyretá- decidió renunciar a su sueldo como edil para evitar la situación de doble salario.

“Cuando tomamos la decisión, ella manifestó que no iba a percibir el salario de la junta municipal. Hasta ahora, no cobró ni va a cobrar ningún salario. Ella toma esa decisión. Quería entrar a trabajar por la ciudad, pero que no pase el doble cobro de salario”, explicó.

Además, sostuvo que cuando se le propuso asumir el Viceministerio de Transporte, dialogó con su esposa para vivir en Asunción, por lo que ella solicitó un comisionamiento en el Ministerio de Industria y Comercio, para acompañarlo.