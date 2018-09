Toman colegio en Coronel Bogado por falta de rubros

Por José González, corresponsal

CORONEL BOGADO, Itapúa. Desde las 07:00 se encuentran cerrados los portones del Colegio Nacional Marcelina Bogado de esta ciudad. Alumnos del tercer año del Bachillerato Técnico en Contabilidad tomaron la institución.

Exigen la reposición de rubros, “ya que varios profesores se jubilaron y no fueron reemplazados. Desde hace tres meses no están recibiendo clases de materias muy importantes como matemáticas, física ni lengua castellana porque no hay profesores”, explicó la madre de una alumna.

En un comunicado, los estudiantes afirman que la medida de fuerza es “debido a la violación de nuestros derechos establecidos en la Constitución Nacional, en el capítulo VII de la Educación y la Cultura, en sus artículos 73, del Derecho a la Educación y de sus fines; artículo 74 del Derecho de Aprender y de la Libertad de Enseñar; artículo 75 de la Responsabilidad Educativa y del artículo 76, referente a las Obligaciones del Estado".

Los padres también exigen que la directora Edith Ferreira, que “está blindada por el Partido Colorado y apartada del cargo en varias oportunidades por golpear a los alumnos, no vuelva más a la institución”.

Ferreira, denunciada por cuarta vez y apartada del cargo desde mayo pasado “por maltrato verbal y físico a una adolescente de 16 años”, cumple funciones en el Colegio Técnico Nacional Santa Clara hasta que dure el proceso, informó el coordinador de Educación de Itapúa, Celso Ramírez.