Carlos Trapani: “Yo solo fui el mensajero”

"Yo, simplemente, fui el mensajero", argumentó Carlos Trapani sobre la denuncia del pedido de una coima de US$ 500.000 que involucra a Leite. Señaló que pidió a Cartes una audiencia para que Hugo Idoyaga le cuente el caso, pero el mandatario no accedió.

ETIQUETAS

“El día que yo hablé con Horacio (Cartes), le llamé y le dije: 'Mirá, presidente, yo solicité esta audiencia porque el Dr. (Hugo) Idoyaga tiene algo importante que contarte'. Y me dice: 'No, desembuchá, hablá vos”, relató el extitular de Senacsa Carlos Trapani.

El ganadero afirmó que en ese momento le aclaró a Cartes que él era “solo el mensajero” y que el más idóneo para hablar sobre el supuesto pedido de coima que salpicaba a Gustavo Leite era Idoyaga.

Lea más: En testimonio ante fiscalía, ratifican caso de coima que involucra a Leite

“Le dije: 'Yo te cuento que yo no estuve. Simplemente es lo que escuché, lo que me contó el Dr. Idoyaga y lo que también le comentaron al senador Galaverna”, agregó. En ese ínterin, el Presidente le consultó si no quería un careo con Leite y Gneiting, pero Trapani se negó.

Por otra parte, Trapani comentó que en su declaración ante la Fiscalía reiteró todo lo que ya viene relatando a la prensa y la asistente fiscal le dijo que iniciarán una investigación ante todo lo difundido en los medios de comunicación.

Lea también: Galaverna afirma que Leite pidió coima de US$ 500.000 al Frigorífico Concepción

Según Trapani, Jair de Lima, propietario del Frigorífico Concepción, habría manifestado al extitular de Senacsa Hugo Idoyaga que le pidieron dinero para rehabilitar su planta industrial en la capital del primer departamento. La empresa estuvo involucrada en una importación ilegal de carne brasileña, que fue descubierta en mayo.

No obstante, De Lima negó haber recibido pedidos de coima en nuestro país. Manifestó que cree que detrás de todo esto hay un problema político.

Lea más: Tras la divulgación, Jair negó sobornos