Tras pico de 0° C, vuelven las tardes cálidas

Este domingo el frío alcanzó un pico de 0° C e inclusive en algunas localidades la sensación pudo ser ligeramente inferior, según un informe de la Dirección de Meteorología. A partir de mañana la temperatura irá en aumento.

La jornada dominical arrancó con una madrugada con intenso frío, con una mínima de 3° C en Asunción y el área metropolitana. La temperatura, sin embargo, descendió hasta los 0° C en localidades de Itapúa, Caazapá y Caaguazú, según informó el pronosticador de turno Asmad Dami.

Al amanecer, algunos termómetros ubicados en las calles marcaban inclusive 1° C en Asunción. En el interior, las condiciones extremas pudieron haber descendido por debajo de los 0° C, “con alta probabilidad de heladas”, indicó el especialista.

En las próximas horas las condiciones se tornarán frescas, con una máxima de 18° C. Por otra parte, el cielo permanecerá de parcialmente nublado a nublado y en algunas localidades del Chaco se podrían registrar lluvias, aunque muy dispersas, ya durante la tarde.

A partir de mañana la temperatura irá en aumento. De esta manera, el lunes se presentará aún frío al amanecer, con 8° C, y cálido en la tarde, con una máxima de 21° C. El martes arrancará fresco, con 13° C, y se tornará más cálido en las siguientes horas, con un pico de 26° C.

Para el miércoles se pronostica una jornada aún más cálida, con marcas de entre 17° C y 28° C. Igualmente, el jueves se presentará con temperaturas de entre 18° C y 29° C, de acuerdo al pronóstico extendido.

