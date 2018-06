Tufo a negociado en Essap

Sindicalistas de la Essap denunciaron un presunto negociado de unos G. 38.000 millones con la construcción de una aductora en Villarrica, obra que es un fiasco, a tal punto que Horacio Cartes se “quemó” en campaña cuando debió ir a inaugurarla.

“Esto, si no es un fraude, un hecho de corrupción, es un hecho de ineptitud, de incapacidad y de inutilidad más grande que el Paraguay”, afirmó Víctor Ocampos, del sindicato de la Essap, que remitirá los antecedentes del caso a la Contraloría General de la República y otros entes para que fiscalicen este caso, que tiene un fuerte tufo a negociado.

La obra de la empresa Proel Ingeniería, a cargo de Augusto Ortellado Narváez, tuvo un costo de G. 32.000 millones más G. 6.000 millones de seguro. Lleva un retraso de meses y aún no existe solución al problema.

La empresa, que tenía un plazo de 180 días para concluir los trabajos, además debía entregar ya a fines del año pasado terminada la obra. "Se terminó aparentemente la obra, por eso iba a inaugurarla en abril, unos días antes de las elecciones generales", dijo, recordando el fiasco de su inauguración anunciada con presencia de Cartes, que fue suspendida por las fallas graves.

"Hasta ahora no se soluciona el problema de la aductora. Cada vez que se bombea, cada 4 a 5 días o el fin de semana, la aductora tiene problemas y aparentemente no tiene visos de solución".

"En el contrato se le da la opción a la empresa de que realice la aductora con caño dúctil, es decir hierro fundido o material PDCO, que es de plástico. Por supuesto, la empresa habrá optado por lo más barato, que es el PDCO", consideró el sindicalista.

No es en lo único que habrían tratado de "ahorrar". "Los técnicos amigos nuestros que van, los espías que tenemos, nos dicen que tiene problemas de anclaje, o sea, no tiene el soporte necesario para aguantar la presión que tiene que aguantar la cañería, así que hace mover en la curva, en los codos desprende toda esa presión, porque se le tiene que poner hormigón armado como soporte y no tiene. Si es que tiene, tendrá chiquito. Se nota y se cree que se redujo los costos y no se hizo con las especificaciones técnicas que deberían hacer", consideró.

Solamente por los retrasos, calculan que la empresa debería pagar una multa de G. 4.800 millones; sin embargo, manejan que ni siquiera se reclamó el cobro del seguro por la obra.