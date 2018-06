Ullón descarta designación en tres instituciones públicas

El concejal asunceno, Julio Ullón, cercano al presidente electo Mario Abdo Benitez, desmintió “categóricamente” que vaya a ser ministro del MOPC, Senavitat y MEC, ya que una firma de su padre es proveedora de estos entes. “Por ahora” seguirá como edil.

ETIQUETAS

“Quiero aprovechar para desmentir categóricamente”, afirmó Ullón sobre los rumores de que sería titular del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya que según aclaró por cuenta propias: “Tengo un conflicto de interés con Obras Públicas, Senavitat y Ministerio de Educación, porque son instituciones donde una empresa de mi padre (Tecnodinámica) tiene contratos”.

“No necesito ocupar ningún cargo para apoyar al presidente electo”, dijo, aunque al consultársele si seguiría como concejal sentenció: “Por ahora”. Ullón es otros excompañero del Colegio San Andrés con el presidente electo, aunque aclaró que él es una promoción menor.

Ayer estuvo reunido hasta la medianoche, pero afirmó que no hablaron hasta ahora de cargos para él. "En lo que quiera que le apoye voy a estar", aclaro de todos modos dando a entender que no se descarta que puedan ir a otro ente, aunque se adelantó a aclarar que tampoco podría ser la ANDE, ya que una empresa particular también trabaja con ese ente.

"Intec S.R.L., esa es mi empresa que trabaja para la ANDE", sinceró. Ullón no es el único "excompañero" que suena en puestos claves. Ya fue confirmado anteriormente Julio Mazzoleni en el Ministerio de Salud y se especula con el nombre de Alejandro Peralta Vierci para la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom), algo que cobra fuerza ya que el mismo dejó dos décadas en una institución privada para abocarse a "proyectos personales".