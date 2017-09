Velarán dos días al intendente de Emboscada

Por Desiré Cabrera, corresponsal

Familiares del intendente de Emboscada, Jacinto Peña, quien murió hoy en un accidente de tránsito, dijeron que recién el jueves realizarán el entierro del jefe comunal. Su esposa fue trasladada a un sanatorio por el shock que le generó la noticia.

Fuentes allegadas a la familia del intendente Jacinto Raúl Peña, quien falleció hoy en un trágico accidente, manifestaron que velarán al jefe comunal esta noche en su casa y mañana trasladarán su cuerpo hasta la sede de la Municipalidad local.

Indicaron además que el entierro está previsto recién para el jueves. En tanto, la Junta Municipal de Emboscada declaró duelo distrital por dos días.

El intendente de Atyrá, Juan Carlos Matto, lamentó el fallecimiento de su colega, con quien trabajaban muy de cerca en proyectos referentes a la zona de Cordillerita. Expresó que es una lástima que los jefes comunales no cuenten con choferes ni vehículos adecuados por falta de presupuesto.

Una dedicatoria

Por otro lado, Lida Escobar, intendente de Nueva Colombia y esposa del infortunado, fue trasladada hasta un sanatorio de la capital como medida de precaución debido al shock en que se encuentra después de lo ocurrido, teniendo en cuenta que tiene ocho meses de embarazo.

En redes sociales, sin embargo, expresó su dolor por lo ocurrido.

“Amor de mi vida, no voy a poder aceptar tu partida, pero le doy gracias a Dios por haberme dado la dicha de conocerte y ser tu esposa linda como siempre me dijiste. A 4 meses de ser tu esposa me dejas a mí y a tus hijos sin poder explicar tanto dolor y hoy solo le pido a Dios fuerzas para seguir, y donde quiera que estés, como siempre te dije y te lo digo hoy, te amo mi Raúl Peña, gracias por tanto en tan poco tiempo”, indicó su esposa a través de su cuenta de Facebook.

Lo que dijo minutos antes

El intendente, por cosas del destino, había conversado en la mañana de este martes con la corresponsal de ABC Color, Desiré Cabrera, a quien, entre otras cosas, relató que estaba contando los días para cumplir con su mandato para así dedicarse de lleno a su familia.

“Estoy cansado, ya no veo la hora de que termine mi mandato e irme a casa a disfrutar de mi familia. Me ofrecieron la candidatura de gobernador y de diputado por el movimiento de Efraín Alegre, pero rechacé. La vida es demasiado corta para enfermarnos por gente que no valora”, dijo Raúl Peña durante su última entrevista.

Ya poco después del mediodía se conocía su trágico final.

Jacinto Raúl Peña tuvo su primera gestión como intendente de Emboscada en el periodo 1996-2001, luego volvió en el 2006-2010, fue reelecto en el 2010-2015 y ahora estaba al frente de su tercera gestión consecutiva.

Momento del accidente

El fatal accidente se produjo en el km 34 de la Ruta 3, cuando el intendente, a bordo de su camioneta, estaba por llegar al centro de Emboscada. En el citado lugar chocó de frente contra un camión cisterna del emblema Petromax, cuyo conductor no registró heridas de gravedad.

Los primeros datos de la Policía indican que el intendente, supuestamente, fue quien cometió un adelantamiento indebido en una zona con doble franja amarilla. Sin embargo, familiares rechazan esta versión, pues dicen que ya conversaron con personal de Criminalística que les adelantó que el conductor del camión fue quien supuestamente se adelantó indebidamente.