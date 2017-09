Quería dedicarse a su familia

El intendente de Emboscada, Raúl Peña, solo esta mañana dijo a ABC Color que esperaba terminar su gestión para retirarse de la política y así dedicarse a su familia, pues su hija estaba por nacer. Minutos después falleció en un accidente de tránsito.

Raúl Peña (56) se casó en mayo pasado con la intendenta de Nueva Colombia, Lida Rosa Escobar (PLRA), a quien conoció en el acto de toma de posesión de cargo de los intendentes del departamento de Cordillera y, luego de un año de noviazgo, unieron sus vidas. La pareja aguarda a su primera hija, cuyo nacimiento está previsto para noviembre próximo.

"La vida es muy corta para desperdiciarla en otras cosas que solo nos enferman", dijo esta mañana el intendente Raúl Peña, durante una entrevista brindada a la corresponsal Desiré Cabrera.

El malogrado intendente contó haber rechazado la candidatura a gobernador y la diputación de la mano del movimiento de Efraín Alegre, para dedicarse a disfrutar de su familia.

“Estoy cansado, ya no veo la hora de que termine mi mandato e irme a casa a disfrutar de mi familia. Me ofrecieron la candidatura de gobernador y de diputado por el movimiento de Efraín Alegre, pero rechacé. La vida es demasiado corta para enfermarnos por gente que no valora”, dijo Raúl Peña durante su última entrevista concedida a la corresponsal.

Jacinto Raúl Peña tuvo su primera gestión como intendente de Emboscada en el periodo 1996-2001, luego volvió en el 2006-2010, fue reelecto en el 2010- 2015 y ahora estaba al frente de su tercera gestión consecutiva.

Peña falleció esta siesta durante un accidente de tránsito en la Ruta 3 "General Elizardo Aquino", cuando estaba recorriendo algunas zonas de obras.