Ante machismo, renunció

La primera mujer paraguaya piloto de líneas aéreas comerciales, Letizia Ruiz Acosta, anunció que se vio obligada a renunciar a su profesión por los constantes acosos y maltratos psicológicos sufridos por el machismo imperante.

“Te pido perdón, pero me obligaron a dejarte, después de 24 años y 22 años en una empresa comercial donde me enfermaron. Fue por culpa de la desigualdad de género, por todo lo que me conllevó ser la pionera y porque mi mayor pecado fue haber nacido mujer”, lamentó Letizia Ruiz Acosta en un posteo de Facebook en el cual escribió una carta dirigida a su gran amor: la aviación.

La piloto manifestó que en todos estos años en los que trabajó para la aerolínea TAM ha sufrido asedio moral, acoso sexual, discriminación, bullying, maltratos verbales y físicos, mentiras y persecuciones de todo tipo.

"Tu no fuiste la culpable que esté enferma, sino las personas que están en este medio, que hacían de todo para que te deje. Pero yo me aferraba más a ti. Sí resistí estos 22 últimos años, lo hice por mi pasión a ti. Sin embargo, mi cuerpo no pudo aguantar más el repudio y las amenazas. Dios es mi testigo", expresa la comandante Ruiz Díaz.

Primera piloto comercial

Letizia Ruiz Díaz ingresó a Lapsa en 1995, y en 1996 la empresa fue vendida a TAM. A partir de allí escaló por varias etapas, fue azafata y piloto aviador civil.

En 1998 se convirtió en la primera piloto paraguaya con licencia comercial y habilitación IFR, y en 2005 ya fue la primera comandante en Paraguay de línea aérea, Caravan, vuelos de cabotaje. Ya en el 2010, la mujer venía denunciando que el machismo impera en esa profesión.

Intentamos contactar con representantes de LATAM Arilines, pero aún no hemos obtenido ninguna versión concreta en cuanto a la denuncia de la piloto.