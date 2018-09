Ganadería paraguaya ¿crece o decrece?

Por Víctor Hugo Florentín

Hay una frase que dice “Todo depende del cristal con que se mire”, sin embargo hay algunas cosas que realmente no cierran, no cuadran o no encajan, en torno a lo que es la Ganadería Bovina Paraguaya.

Hay una frase que dice “Todo depende del cristal con que se mire”, sin embargo hay algunas cosas que realmente no cierran, no cuadran o no encajan, en torno a lo que es la Ganadería Bovina Paraguaya, y tiene que ver con el uso de la tecnología y el crecimiento del hato ganadero.

Por un lado, es sabido que Paraguay es uno de los países que cuenta con casi todas la tecnologías de reproducción animal, principalmente en bovinos; inseminación artificial, transferencia de embriones, fertilización in vitro, reproducción por videolaparoscopia, además de lo que es la ultrasonografía que también es parte de todo esto, por solo citar algunos métodos.

Sin embargo, el hato ganadero nacional no ha crecido en los tres últimos años. Se estima que en Paraguay cada compatriota consume 25 kilogramos de carne por año, cosa que lo tomamos con pinzas, pero volviendo al tema de si crece o no la ganadería nacional, según datos del Senacsa y la Cámara Paraguaya de Carnes, en el 2015 se vacunaron 14.187.752 bovinos, en 2016 un total de 13.826.117 y en el 2017 un total de 13.789.254, o sea, en vez de aumentar nuestro hato, estamos bajando en cantidad de cabezas.

Hablando con expertos en reproducción animal, nos decían que el uso de la Inseminación Artificial ha crecido, y ya llega al 7 por ciento de los productores, recordemos que con este sistema se puede acelerar los procesos de preñez en vacas, cumpliendo ciertos protocolos muy simples. Pero ¿Porque no se llega a más productores pecuarios con la tecnología de la inseminación? Se habla mucho del “Plan de Aumento de la Tasa de Procreo”, proyecto que vienen desarrollando el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Asociación Rural del Paraguay y el Senacsa, sin embargo, esto no se ve en los números a fin de año, o sea, no se ve el “aumento” en el total general, entonces, ¿hacia donde vamos?. Ni siquiera estamos estancados, estamos yendo en reversa.

Entendemos todo el tema climático, las inundaciones, las sequías y todo lo que ello conlleva a la hora de preñar una vaca, pero para eso creemos que está la tecnología. No estamos tocando el tema de exportación, ya que el ingreso de divisas aumenta de acuerdo al paso de los años, pues hay más mercados, se paga mejor y es otro tema, ahora solo tocamos lo del aumento del hato ganadero, principalmente entre medianos y pequeños productores.

La realidad es que estamos estancados, o mejor dicho estamos yendo para atrás, porque el conocimiento y la asistencia técnica no llegan a pequeños y medianos productores, los cuales representan el 92 por ciento del hato, que contarían con unas 6.000.000 de cabezas de ganado, de las cuales 3.000.000 son hembras, y de cada 3 vacas, solo una pare un ternero por año, lo que significa que en ese segmento de medianos y pequeños se crece al año 1.000.000 cabezas, pero de esta cantidad es 50 y 50 por ciento, o sea, hembra y machos, y estos segundos son los que habitualmente van a faena.

Las Exposiciones que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país, demuestran que parte de lo mejor de la ganadería del mundo está en Paraguay, sin embargo, eso no se traduce en un crecimiento exponencial, o sea, los pequeños y medianos ganaderos no están creciendo, solo los tecnificados, lo cual no significa que este mal, pues los mismos realizan importantes inversiones y ven el fruto de su trabajo. Esta transferencia de tecnología y conocimiento debe ser trabajo del Estado, y debe tener un acompañamiento del sector privado, incluyendo las Universidades, un Plan Nacional no estaría mal en este aspecto o llevar adelante una Política de Desarrollo Ganadero, si al final, toda la carne que se produzca se va a vender, o sea, no es como pasa muchas veces en la horticultura, que hay épocas en que todo el mundo produce y el precio baja por el suelo.

Hay factores con los que podemos estar o no de acuerdo en lo referente a lo que es el crecimiento del hato; que se están faenando hembras improductivas, que el clima, que faltan técnicos, que el mismo productor tal vez no muestra ese deseo de implementar nuevas tecnologías, en fin. Sin embargo, la verdad es que no estamos creciendo en cantidad de animales y hay que buscar una solución. Es momento de ir viendo que hacer, pues como decía Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera”, y creo que como Paraguayos somos todos hermanos, y estirando juntos el carro se podrá sacar esto adelante.