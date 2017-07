Automedicación, supuesto remedio que puede curar el síntoma, no la enfermedad

Ante un dolor de cabeza o una fiebre, solemos consumir un medicamento sin previa consulta médica. Especialistas creen que este hecho es peligroso, porque la automedicación, a pesar de su efectividad, puede ocasionar consecuencias negativas.

En nuestro país, la mayoría de la gente se acostumbra a ingerir fármacos sin conocimiento pleno sobre los mismos. Médicos opinan que esta no es la solución a los problemas de salud, pues las personas no conocen los efectos directos o colaterales que puede ocasionar la automedicación en sus organismos.

Siempre que estamos enfermos, consultamos a un familiar que, sin conocer plenamente sobre medicamentos y sus efectos, nos indica un remedio que debemos consumir para librarnos de nuestro malestar. Algunas veces , este “boticario empírico”, que también podemos ser nosotros mismos, encuentra la solución a los problemas de salud, pero eso no significa que la automedicación sea lo más recomendable.

Especialistas en el ámbito de la salud opinan que la automedicación constituye un grave problema para el organismo humano. Consumir remedios sin recetas, a pesar de ser efectivo en algunos casos, puede implicar riesgos para las personas, pues, en su mayoría, la gente toma medicamentos sin leer el prospecto y sin saber qué consecuencias puede generar este hecho.

Según médicos, los fármacos no deben ser consumidos por cualquiera, ya que cada medicamento actúa de forma distinta en las personas. Por otra parte, especialistas en salud creen que los remedios tienen que ser utilizados correctamente con relación al afectado, ya que se analiza la situación de un enfermo específico para darle la dosis correspondiente.

Ante dolor de cabeza, malestar en los músculos del cuerpo, fiebre o gripe, solemos recurrir directamente a medicamentos de venta libre y no a un especialista, ya que no son patologías severas. La automedicación, generalmente, actúa de forma correcta sobre estos problemas leves, pero los médicos creen que esta aplicación empírica puede ser perjudicial, ya que hace pasar los dolores momentáneamente y no cura la enfermedad de fondo que produce el síntoma.

Aunque existen medicamentos conocidos como EFP (especialidades farmacéuticas publicitarias), los cuales se permiten vender sin receta, profesionales de la salud afirman que uno debe acudir a un especialista antes de consumir cualquier tipo de fármaco. Por eso, antes de ingerir un remedio, por lo menos, necesitamos leer el prospecto o, en todo caso, preguntar a un médico, ya que, de lo contrario, estas sustancias pueden ocasionar efectos colaterales no deseados.

Por Joaquín Tandé (18 años)