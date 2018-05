El Principito, un niño que con su encanto nos enseña a valorar lo que importa

El sentimiento, los gustos y el corazón son lo que realmente importa de una persona, sin mirar la apariencia o la posición económica. “El Principito”, el niño tierno e inocente nos enseña a valorar lo esencial que no se puede ver, pero sí percibir.

Existen libros que nos llenan de magia y nos hacen abrir los ojos a la realidad, con maravillosos pasajes y profundos fragmentos. El Principito es un claro ejemplo, las páginas escritas de Antoine de Saint-Exupéry nos recuerdan que convertirse en adulto nunca será una excusa para volver a vivir como un niño lo hace.

La frase del zorro que aún sigue brillando dice: “Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos”. Antoine refiere en esta oración algo que poco se cumple en nuestro día a día: acostumbramos a criticar lo superficial de todo; acordate de que “aparentar” tiene más letras que “ser”.

En uno de los viajes del Principito, él se encontró con un rey que le dijo lo siguiente: “Hay que exigir a cada uno lo que puede dar”. ¿Qué te dice esta frase? En nuestra realidad, por ejemplo, solemos desilusionarnos con amores no correspondidos; es decir, no debemos obligar a nadie a hacer lo que no puede; para esa persona amar debe ser un gusto y no una imposición tuya.

Recordemos que la ternura del pequeño Principito hizo que se enamorara de una rosa. “El tiempo que pasaste con ella es lo que la hace especial”, expresa una frase del libro que nos enseña que, para construir relaciones especiales y conocer realmente a alguien, debemos invertir tiempo en esa persona.

Cómo olvidar que en otro de los recorridos del niño rubio, el mismo se topó con un “hombre serio y de negocios”. Este personaje refleja la vida real de muchos que están cegados por la avaricia, pues no recordamos que la vida no se mide en riquezas sino en los pequeños momentos de ocio que marcan la felicidad de uno.

La enseñanza que nos dejó el autor Antoine es grande, pues por algo El Principito fue traducido a más de 250 idiomas. Si todavía no leíste la aventura de un aviador perdido en el desierto del Sahara que conoció a un niño de otro mundo, ¿qué esperás?, ¡Ojo!, hay más frases para reflexionar que debés conocerlas y ponerlas en práctica.

Por Ezequiel Alegre (17 años)