Visitar Corea del Norte como turista

Por DPA

PYONGYANG. Es todo menos un clásico destino turístico. Sin embargo, quizás esta sea justamente la razón por la que algunas personas sienten curiosidad por conocer Corea del Norte, uno de los países más aislados del mundo. Y es fácil visitarlo.

"El Gobierno norcoreano ha dado un fuerte impulso al sector turístico", afirma Harry Reingruber, propietario de la empresa turística alemana German Travel Network, que desde hace varios años viene ofreciendo viajes al país asiático.

Sin embargo, los turistas deben saber que no va a ser un viaje de lujo. También conviene saber cómo moverse en un país políticamente sensible como Corea del Norte. He aquí algunas preguntas y respuestas sobre un viaje turístico a Corea del Norte:

¿Quiénes pueden entrar en Corea del Norte?

Prácticamente todo el mundo puede viajar a Corea del Norte, con excepción de los surcoreanos. Los turistas necesitan un visado, algo de lo que se ocupa el touroperador, que solicita el visado para cada turista a la embajada de Corea del Norte. "Actualmente, la cooperación con las autoridades es más fácil que con otros muchos países", asegura Reingruber.

¿Cómo se organiza un viaje a Corea del Norte?

Cada viaje tiene que ser reservado como un paquete turístico y no es barato. Un viaje de ocho días, que empieza en Pekín, cuesta más de 2.000 dólares. El viaje siempre comienza en Pekín, de donde salen unos de los pocos vuelos directos a Pyongyang, la capital de Corea del Norte.

Antes de emprender el viaje, hay que seleccionar todos los hoteles, restaurantes y destinos turísticos. Los visitantes pueden expresar el deseo de ver determinados sitios, pero finalmente es el Gobierno quien decide. Las excursiones por cuenta propia están prohibidas. ¿Hay muchas cosas que ver en Corea del Norte?

"Los turistas pueden visitar unos 15 lugares", dice Reingruber. A los visitantes los mantienen a distancia de muchos lugares para evitar que se hagan una imagen de la pobreza y los problemas estructurales en el país. La mayor parte de la estancia la pasan en Pyongyang, desde donde se organizan excursiones para caminar y esquiar en las montañas.

Es posible visitar lugares históricos. El complejo de tumbas de Goguryeo y los monumentos históricos en Kaesong fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

¿Con qué restricciones pueden enfrentarse los turistas?

Los hoteles son de categoría medio-alta. Aun así, los turistas deben tomar en cuenta que el suministro de electricidad y agua caliente muchas veces puede cortarse. No hay conexiones para telefonía móvil y solo pocos enlaces con Internet, que se ofrecen bajo estrictas condiciones.

Normalmente, los turistas pueden hacer sin problema llamadas telefónicas desde el hotel. Deberían llevar consigo suficiente dinero en efectivo para pagar los costes, porque no hay cajeros automáticos en Corea del Norte.

¿Qué es lo que el turista no debería hacer de ninguna manera?

En primer lugar, no hacer preguntas críticas a su guía turístico. "Está prohibido manifestar opiniones despectivas o insultantes sobre el sistema político", advierte el politólogo Eric Ballbach, del Instituto de Estudios Coreanos de la Universidad Libre de Berlín.

Lo mismo vale para símbolos occidentales: los periódicos occidentales y la Biblia son tabú. La reacción de las autoridades a infracciones depende del país de origen del turista. En el peor de los casos, el turista puede ser expulsado o incluso detenido como medida de presión política, señala Ballach.

"¿Qué precauciones en materia de salud deberían tomar los turistas?

No hay vacunas obligatorias para turistas. Sin embargo, funcionarios occidentales recomiendan vacunas contra el tétano, la difteria, la poliomielitis y la hepatitis A.

"La situación del sistema de salud en Corea del Norte es dramática", advierte Ballbach. Por esta razón, los turistas deberían llevar consigo en cantidades adecuadas las medicinas que necesitan.

¿Es éticamente defendible viajar a Corea del Norte?

"Los motivos individuales de cada uno son decisivos para hacer un viaje", dice Ballbach. Muchas personas simplemente quieren entender mejor Corea del Norte. Otras personas sienten cierta empatía con la población del país o están interesadas en conocer el sistema comunista.