Barreda: “Vamos a intentar ganar el Dakar”

Por EFE

ASUNCIÓN. El motociclista español Joan Barreda Bort (Honda) afirmó hoy que la segunda semana de pruebas “marcará las diferencias” en el Dakar 2017.

“Vamos a intentar ganar el Dakar. Es nuestra línea en los últimos años”, dijo a Efe Barreda Bort.

El piloto de 33 años dijo que ese afán por ganar es lo que lo hizo “quedar afuera en los últimos años”, y explicó que para la edición de 2017 trabajaron “mucho más con la moto” para “intentar que no falle”.

En el Dakar de 2016 se vio forzado a retirarse tras la rotura del motor de su Honda en la sexta etapa, en Uyuni (Bolivia).

“Si todo funciona sin problemas seguro que estaremos ahí”, dijo.

Barreda, que se alista para su séptima edición del Dakar, tuvo su mejor desempeño en 2014, cuando terminó séptimo y ganó cinco etapas.

El Dakar de 2017 comenzará el 2 de enero en Paraguay, recorrerá el norte de Argentina camino a La Paz, donde habrá un día de descanso el 8 de enero, para luego regresar a Argentina para terminar en Buenos Aires el 14 de enero.

Dijo no estar acostumbrado al intenso calor paraguayo y que son importantes los días previos a la largada para aclimatarse.

Respecto a la primera etapa, que finaliza en la ciudad de Resistencia, en la norteña provincia argentina de Chaco, tras recorrer 454 kilómetros, solo 39 de ellos cronometrados, Barreda Bort consideró que “ hay que estar concentrado y no cometer errores a pesar de que es una etapa corta ” .

“Creo que a partir de la tercera etapa empieza el ritmo alto de kilómetros, de navegación, será complicada la quinta y sexta etapa de Bolivia, pero yo creo que la segunda semana va a ser también muy difícil. En la segunda semana hay etapas muy extremas y ahí se marcaran las diferencias”, afirmó.

Añadió que en Bolivia, donde hay etapas a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar, su prioridad será “no cometer errores”.

“Hemos hecho algunas pruebas en la altura. Vivir en Andorra es algo que me ayuda mucho, porque vivo a 2.000 metros de altura. He intentado pasar el máximo tiempo ahí. Eso me ha funcionado bien”, precisó.