Arce llamaría a Sergio Díaz para amistosos

El seleccionador de Paraguay, Francisco Arce, sostuvo que Sergio Díaz está en los planes y que podría llamarlo para los amistosos contra Francia y Perú. También se refirió a las renuncias diciendo que “ha dejado huellas positivas y negativas”.

Luego de lo traumático que resultó el último combo para la Selección Paraguaya de Fútbol, con las renuncias de Darío Lezcano y Néstor Ortigoza, y con el panorama complicado de cara al Mundial de Rusia, el entrenador Francisco Arce charló con la mesa del Cardinal Deportivo.

El seleccionador albirrojo señaló que el jugador del Real Madrid Castilla, Sergio Díaz, podría integrar la lista de llamados para disputar los amistosos con Francia y Perú, el 2 y 8 de junio, respectivamente.

Si bien dijo que no le quiere “poner fecha a su debut. Estaba programado un viaje a España, aún no cayó. En principio para saludarle a él y luego para verlo jugar a Tonny (Antonio Sanabria). Pero tiene molestias y no sabemos si estará compitiendo antes de estos amistosos. A Sergio lo conocemos bien”.

Luego admitió que “hay posibilidades, queremos llamar a chicos nuevos. Tenemos que cerrar esa lista, llevar justo 18 y acoplar seis o siete. Él (Díaz) está dentro de nuestra lista, sin que lo pueda confirmar porque tengo otras variantes”.

Explicó que hace dos días habló con Sanabria, “el 30 tienen un partido contra Málaga y quería verlo y hablar de paso con Óscar (Romero). Tonny está con molestias, creo que con una pubalgia”.

Acerca de las renuncias de Darío Lezcano y Néstor Ortigoza mencionó que “ha dejado huellas positivas y negativas. No es normal que eso ocurra. Es un momento muy importante”.

“Es importante que todos juguemos nuestros propios partidos desde donde nos corresponde. Tiene que haber una conjunción importante para llevar adelante. Servirá positivamente para aprender en el sentido de qué hacer y qué no en este tipo de situaciones”, agregó.

Arce dijo que no creo “que esto vuelva a pasar. Hablé con los jugadores que supuestamente también querían renunciar y todos dijeron que es mentira, que están a disposición”, recalcó el entrenador.

Contó que ya no volvió a contactar con el delantero del Ingolstadt 04 y que tampoco lo hizo su cuerpo técnico. El seleccionador manifestó que a lo largo de su carrera ha “pasado por experiencias parecidas. Después nos hemos juntado en una pieza y lo resolvimos. Hay que dejar que el agua corra”, sentenció sobre este tema.

Trascendió que, supuestamente, con Gustavo Gómez también tuvo un altercado en el último combo. Sin embargo, afirmó que el defensa estará en los amistosos y que posiblemente se acople al grupo en Francia.

Señaló que como cuerpo técnico son dos las cosas que deben resolver. Una de ellas es “la transferencia de mando” por parte de los históricos a los más jovenes. Por tal motivo, es clave el aporte de futbolistas como Paula Silva, Nelson Haedo, Justo Villar, Cristian Riveros, entre otros que aún siguen siendo llamados.

El otro punto tiene que ver con el funcionamiento del equipo: “El juego, tenemos muchos problemas con el pase y la pelota”. Admitió que “el equipo aún no ha podido jugar como nosotros pretendemos. Hemos tenido momentos o partido buenos. Creo que el mejor fue ante Chile (...) Estamos teniendo inconvenientes para el juego asociado. Confiamos en que podamos explotarlo”, expresó.

Chile y Uruguay son los siguientes rivales de la Albirroja. Acerca de esto, Arce apuntó que “nos vamos a arrancar los ojos en esos partidos que nos sobran”. La realidad paraguaya no es buena, tiene 18 unidades así como Perú, pero es octavo por una mejor diferencia goleadora de los incaicos, a tan solo cuatro fechas para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.