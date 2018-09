Divisional de Formativas programó tres fechas

La Divisional de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en reunión del lunes realizó la calendarización de tres fechas del Torneo Clausura; décima, undécima y duodécima.

Previo a las programaciones, se realizó la presentación del psicólogo Armando Novoa (colombiano), que presentó una propuesta a los clubes de charlas gratuitas para abordar temas de superación personal, autoestima, liderazgo, trabajo en equipo y pertenencia.

Además de la importancia de las capacitaciones tanto para los jugadores como cuerpo técnico.

Las categorías Sub 18 y Sub 19 disputarán sus encuentros correspondientes íntegramente el martes, debido a que esta semana se está realizando un curso de capacitación de árbitros y participarán (11 equipos de los clubes de primera) a un torneo exprés categoría Sub 20.

-Cartelera:

* 3 de Febrero-Nacional, en Ma. Auxiliadora – KM30. Viernes: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30). Martes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (07:30).

* Sol de América-Olimpia, en auxiliar de Sol. Viernes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00). Martes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (07:30).

* Libertad-General Díaz, en Colegialito. Jueves: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Viernes: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30). Martes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (07:30).

* Guaraní-Deportivo Santaní, en Parque Guasu. Viernes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00). Martes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (07:30).

* Independiente CG-General Díaz, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:0) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00). Martes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (07:00).

* Cerro Porteño-Deportivo Capiatá, en Parque Azulgrana (Ypané). Jueves: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Viernes: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00). Martes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (07:00).

-Posiciones:

* Sub 14: Libertad y Olimpia 22 puntos, Cerro Porteño 16, Sol de América 15, General Díaz 13, Guaraní y Deportivo Capiatá 12, Nacional 9, Deportivo Santaní 8, Independiente CG 7, 3 de Febrero y Sportivo Luqueño 6.

* Sub 15: Libertad 23 puntos, Olimpia 21, Cerro Porteño 19, Nacional 17, Independiente CG y Guaraní 12, General Díaz 11, Deportivo Capiatá y Sportivo Luqueño 10, Sol de América 8, Deportivo Santaní 5 y 3 de Febrero 2.

* Sub 16: Nacional y Cerro Porteño 20 puntos, Guaraní 17, Olimpia 16, Sol de América 15, Sportivo Luqueño 14, Deportivo Capiatá 13, General Díaz e Independiente CG 10, Libertad 9, Deportivo Santaní 4 y 3 de Febrero 3.

* Sub 17: Cerro Porteño, Guaraní y Nacional 21 puntos, Libertad 19, 3 de Febrero 15, Sportivo Luqueño 10, Deportivo Capiatá 9, Olimpia y General Díaz 8, Deportivo Santaní 7, Independiente CG y Sol de América 5.

* Sub 18: Libertad 23 puntos, Sportivo Luqueño 20, Nacional 19, Sol de América 17, General Díaz 15, Independiente CG y Deportivo Capiatá 13, Olimpia 10, Guaraní 9, Cerro Porteño 7, 3 de Febrero 4 y Deportivo Santaní 1.

* Sub 19: Libertad 20 puntos, Cerro Porteño 16, Olimpia y General Díaz 15, Guaraní, Nacional, Sol de América y Deportivo Capiatá 12, 3 de Febrero 11, Sportivo Luqueño 9, Independiente CG 7 y Deportivo Santaní 1.

-Próxima fecha:

Nacional-Cerro Porteño, en Calama y Parque Guasu

Deportivo Capiatá-Independiente GG, en Complejo Auriazul (Capiatá)

Sportivo Luqueño-Guaraní, en Parque Guasu

Deportivo Santaní-Libertad, en Parque Guasu y Monte Alto (Santaní)

General Díaz-Sol de América, en Parque Guasu

Olimpia-3 de Febrero, en Parque Guasu