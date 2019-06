Sigue en el Guma y sin “replanteamiento”

Édgar Benítez, futbolista de Libertad, charló con el Cardinal Deportivo y aclaró que no le exigieron un “replanteamiento económico”, es decir, que baje su sueldo para continuar en el club. “Solo hablamos de lo deportivo”, afirmó el atacante repollero.

Ayer por la mañana, tres jugadores de Libertad fueron separados del plantel principal y declarados transferibles. El cuarto apartado parecía ser Benítez, si no aceptaba una reducción de salario. El experimentado atleta admitió a la 730AM que hubo una reunión, pero aseguró que solo hablaron de lo futbolístico.

“Ese fue el tema que se tocó con los dirigentes del club. Los primeros 6 meses cuando volví al país me costaron muchísimo, pero luego me fui adaptando. Este semestre ya me tocó jugar un poquito más e incluso hice muchos goles. Los dirigentes están de acuerdo con ese rendimiento, pero me dijeron que esperan más de mí”, confesó “Pájaro”.

“Estoy agradecido con que me hayan abierto las puertas del club y de lo que está pasando con los demás. Nosotros estamos fuera, solo nos enfocamos en nuestro trabajo”, concluyó diciendo.