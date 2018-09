El mejor de la rueda

Olimpia derrotó 1-0 a 3 de Febrero por la undécima fecha del torneo Clausura. José Leguizamón marcó el tanto decano. Esta victoria hace que el Decano termine como el mejor de la primera rueda del campeonato.

El líder del torneo recibía en su estadio al necesitado 3 de Febrero. Olimpia estaba con la imperiosa necesidad de tapar el partido ante Sol de América en Ciudad del Este, esta vez de nuevo sin Néstor Camacho pero con Julián Benítez en el campo de juego.

Daniel Garnero ubicó a Fernando Cardozo en la zona de ofensiva para poner a Julián como volante por la derecha. Cardozo no fue un buen acompañante de Roque Santa Cruz, le costó muchísimo acomodarse en el sitio en donde estaba jugando.

A los 7 minutos casi se encontró con el gol el equipo rojo. Juan Patiño no pudo dominar el balón y Leonardo Villagra ingresó solo al área, remató al arco y Alfredo Aguilar pudo sacar de gran forma el balón con el pie. Olimpia contestó con un cabezazo de Roque que pegó en un defensor y no trajo consecuencias.

El 3 de Febrero tuvo otra llegada de riesgo a los 16 minutos con un cabezazo de Hugo Espínola que se fue muy cerca del palo derecho de Aguilar, fue tras un tiro libre de Fredes. Fernando Cardozo después no pudo aprovechar una falla de un defensor rojo, su remate fue sacado por Samudio al córner.

Después fue todo de Olimpia, el equipo de Eduardo Rivera se fue para atrás, no podía salir ante el asedio de los olimpistas que comenzaron a desperdiciar varias jugadas de gol. Benítez, Santa Cruz y Cardozo no podían marcar y los nervios comenzaron a hacerse sentir entre los hinchas de Olimpia en el estadio. El rojo volvió a llegar a los 42 minutos con una contra de Brizuela que no pudo aprovechar, Aguilar sacó el balón.

Al inicio de la etapa complementaria estuvo cerca de nuevo el visitante. Fue en un cabezazo de Leonardo Villagra que se fue afuera. Garnero realizó un cambio, puso a Nicolás Morínigo en reemplazo de Fernando Cardozo.

Morínigo participó en varias jugadas de ataque de Olimpia desde su ingreso, apoyando a Roque Santa Cruz que estaba jugando de muy buena forma. A los 51 minutos se vino el gol de los franjeados. Fue tras un tiro de esquina, Santa Cruz volvió a meter el balón y Leguizamón con golpe de cabeza convirtió.

A partir de ahí fue un monólogo de Olimpia, el Decano llegaba cada vez con más fuerza hasta el área de 3 de Febrero. Las jugadas de peligro fueron sumando pero el franjeado no podía llegar al segundo para asegurar el resultado.

Roque Santa Cruz estaba jugando de gran manera, el chico Morínigo ingresó de buena forma y William Mendieta pudo llegar al gol tras un tiro libre que Víctor Samudio sacó al tiro de esquina.

Eduardo Rivera hizo algunos cambios ofensivos, por eso el rojo salió un poco más de su encierro y fue a buscar el empate. Pero Olimpia era más peligroso, cada ataque era con opción de gol para el Decano.

Olimpia ganó el juego y con esa victoria se aseguró ser el mejor de la primera rueda del Clausura. El 3 de Febrero cada vez está más complicado con el descenso.