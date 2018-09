Futsal FIFA: Copa Libertadores en Asunción

Sport Colonial, campeón de Paraguay, debutará frente a Nacional de Uruguay, el 7 de octubre de este año, en el inicio de la Copa Libertadores Femenina de futsal FIFA, según el sorteo llevado a cabo por la Conmebol. Participarán clubes de 10 países.

El torneo, a nivel de clubes, se disputará del 7 al 14 de octubre de este año en Asunción y contará con la participación de representantes de los 10 países afiliados a la entidad matríz del futbol sudamericano.

Tras el sorteo realizado el jueves pasado, los equipos fueron distribuidos así: Grupo A: Sport Colonial (Paraguay), Nacional (Uruguay), San Lorenzo (Argentina), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (Perú) y Deportivo Santo Domingo (Ecuador). Grupo B: Leoas da Serra (Brasil), AC Aquiles Nazoa (Venezuela), Palestino (Chile), Atlantes (Bolivia) y Lyon Futsal (Colombia). La programación de partidos quedó de la siguiente manera: Domingo 7: Leoas da Serra vs. AC Aquiles Nazoa (14:00), Palestino vs. Atlantes (16:00), San Lorenzo vs. UNMSM (18:00) y Sport Colonial vs. Nacional (20:00). Lunes 8: Lyon Futsal vs. AC Aquiles Nazoa (14:00), Palestino vs. Leoas da Serra (16:00), Deportivo Santo Domingo vs. Nacional (18:00) y San Lorenzo vs. Sport Colonial (20:00). Martes 9: Atlantes vs. Lyon Futsal (14:00), AC Aquiles Nazoa vs. Palestino (16:00), UNMSM vs. Deportivo Santo Domingo (18:00) y Nacional vs. San Lorenzo (20:00). Miércoles 10: Atlantes vs. Leoas da Serra (14:00), Deportivo Santo Domingo vs. San Lorenzo (16:00), Nacional vs. UNMSM y UNMSM vs. Sport Colonial (20:00). Jueves 11: Leoas da Serra vs. Lyon (14:00), AC Aquiles Nazoa vs. Atlantes (16:00), Nacional vs. UNMSM (18:00) y Sport Colonial vs. Deportivo Santo Domingo (20:00).

El viernes 12 será día de descanso, mientras que las semifinales se jugarán el sábado 13 y la jornada final será el domingo 14. Todos los partidos se desarrollarán en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP), ubicado en la zona de Ñu Guasu.