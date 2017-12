¿Qué pasará con Álvarez?

En los últimos días del 2017 surgieron dudas acerca de la continuidad del entrenador de Cerro Porteño, Leonel Álvarez. El DT tendría diferencias con la directiva del conjunto de Barrio Obrero por el tema fichajes.

El Ciclón presentó hoy a Hernán Novick en la Nueva Olla, con lo que quedaría descartada la incorporación del enganche colombiano Macnelly Torres.

Anteriormente Álvarez había expresado que tener a su compatriota en el plantel era una “necesidad”, sin embargo, ante la aparente imposibilidad de que Torres consiga su salida del Atlético Nacional colombiano, la directiva del Ciclón se decantó por Novick.

Esta última incorporación no le cayó bien al DT que días atrás comentó que el uruguayo “es un gran jugador” pero que no lo tendría en sus planes. El adiestrador azulgrana además había manifestado que en caso de no darse lo de Torres si era de su preferencia el 10 de Nacional, Juan Manuel Salgueiro.

Leonel Álvarez ya había tenido sus diferencias con los directivos de Cerro, específicamente con el presidente, cuando hablando con un medio de su país descartó al delantero Nelson Haedo Valdez diciendo que no lo tendría en cuenta. Más tarde, Juan José Zapag aclaró que el veterano jugador aún es jugador del Ciclón y que no estaba descartado.

Hoy durante la presentación de Novick el presidente de la mitad más uno no admitió preguntas de la prensa. En el último día del año podría haber cambios en Cerro.