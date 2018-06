“Me gustó el proyecto de San Lorenzo”

Sebastián Ariosa dejó Sportivo Luqueño, fichó por San Lorenzo y jugará en la División Intermedia. “No estaré a las ordenes de Sergio (Orteman) este fin de semana porque no juego hace mucho”, contó el lateral a ABC Cardinal.

Sebastián Ariosa estaba para continuar su carrera en el Deportivo Santaní pero el futuro del uruguayo tuvo un giro que sorprendió: fichó por San Lorenzo, que dirige Sergio Orteman, y jugará la División Intermedia en el siguiente semestre. “Estaba el interés de Mario Jara, que me tuvo en Luque. Tuvo una charla conmigo (Jara) y habló con los dirigentes (del Deportivo Santaní) para que pueda ir pero parecía que los dirigentes no tenían ganas de yo fuera. Todo fue informal conmigo de los dirigentes de Santaní. Luego me llamó el presidente de San Lorenzo y me gustó su proyecto”, contó el futbolista al Cardinal Deportivo.

El lateral aclaró que el arreglo informal con el conjunto de San Estanislao no pasó por el tema económico. “Sobre el interés no hablo del tema económico, es en referencia al llamado y querer conversar sin hacer pasar los días. El presidente de San Lorenzo me llamó y me dijo que nos juntemos ya”, puntualizó. Por otra parte, el jugador de 33 años, que llegó a Paraguay en 2011 para jugar en Olimpia, se refirió al deseo de seguir viviendo en el país. “Se está analizando porque Paraguay es como mi casa porque la gente y la forma de vivir es muy parecida a la de Uruguay”, añadió.

Con respecto a la Intermedia, el torneo no tendrá pausa y este fin de semana se disputará la jornada 16. El Rayadito, segundo en el campeonato, visitará al líder River Plate a las 10:30 en los Jardines del Kelito. “No estaré a las ordenes de Sergio (Orteman) este fin de semana porque no juego hace mucho”, culminó Ariosa, quien disputó su último el viernes 8 de junio en la derrota de Sportivo Luqueño 1-0 ante Sol de América.