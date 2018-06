Ronda de revanchas sin pausa

La ronda de revanchas de la Intermedia sigue este viernes sin la acostumbrada pausa al término de la primera rueda, por la decimosexta ronda, de las treinta fechas que consta el campeonato, que brinda dos plazas directas a la categoría profesional.

Los equipos están en pleno trabajo de renovar sus planteles con varias incorporaciones y tienen hasta el inicio de la segunda fecha (29 de junio) para inscribirles en el libro de pases para jugadores nacionales, y hasta la tercera ronda (6 de julio), para los internacionales.

En cuanto a técnicos, fue confirmado Juan Sosa como nuevo entrenador de Rubio Ñu, en reemplazo de Édgar Bogado; mientras que en General Caballero asumió Adolfo Florentín al frente del timón del "matarife", ante la salida de Sosa.

La cartelera de la 16ª fecha establece:

Viernes: Martín Ledesma vs. Guaireña FC, a las 15:00, en Capiatá.

Sábado: Fernando de la Mora vs. Ovetense FC, a las 15:00, en el barrio Vista Alegre.

Domingo: a las 10:30: River Plate vs. San Lorenzo, en el barrio Mburicaó. 14:45: General Caballero ZC vs. Fulgencio Yegros, en Zeballos Cue; y 3 Corrales vs. Resistencia, en el Antonio Aranda de CDE. 15:00: Rubio Ñu vs. Liberación, en Santísima Trinidad; y Sportivo Iteño vs. Deportivo Caaguazú, en Itá. 15:30: 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense, en Pedro Juan Caballero.

Clasificación: River Plate 30 puntos, San Lorenzo 26, 3 Corrales 25, General Caballero 24, Fulgencio Yegros 23, 2 de Mayo 23, Resistencia 22, Fernando de la Mora 21, Caaguazú 19, Guaireña 18, Rubio Ñu 18, Liberación 17, Martín Ledesma 16, Trinidense 16, Iteño 15 y Ovetense 13.