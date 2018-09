“Oñe gana porã ha lo mita ohuga poraiterei”

El West Ham dejó atrás el mal comienzo (cuatro caídas seguidas) en la Premier League y sumó tercer partido sin conocer la derrota: como local, derrotó 3-1 al Manchester United por la jornada 7 y logró su segunda victoria en el campeonato inglés. Fabián Balbuena fue titular y llegó a su séptimo duelo consecutivo en la formación inicial de Manuel Pellegrini: el paraguayo no jugó en los dos juegos de la Copa de la Liga, donde el entrenador utilizó una alineación alternativa.

Luego del triunfo, Balbuena saludó a todos su seguidores en Instagram y lo hizo en cuatro idiomas: inglés, español, portugués y guaraní. “Oñe gana porã ha lo mita ohuga poraoterei”, cerró el defensor con uno de los idiomas oficiales del Paraguay.

Great victory and good performance of all the lads. Gran triunfo y buen rendimiento de todos los muchachos. Grande vitoria e bom rendimento da galera. Oñe gana porã ha lo mita oha’ã… https://t.co/6Vi5jDf0Yo