PSG golea al Saint Etienne

Por AFP

PARÍS. El París SG logró el cuarto triunfo de la temporada, una clara goleada al Saint Etienne por 4-0, pese a no contar con sus dos máximas estrellas, Neymar y Kylian Mbappé, este viernes en el inicio de la 5ª jornada de la Ligue 1.

El alemán Julian Draxler (22), el uruguayo Edinson Cavani de penal (51), el argentino Ángel Di María (76) y el joven Moussa Diaby, de 19 años (84) fueron los autores de los tantos parisinos.

Antes de iniciar la próxima semana la andadura en la Liga de Campeones, concretamente el martes ante el Liverpool, y después del parón internacional, el técnico alemán del PSG Thomas Touchel decidió dar descanso a Neymar, mientras que Mbappé estaba sancionado por su expulsión en el último partido.

“Hemos ganado cinco partido y estoy contento porque hemos vuelto a demostrar nuestro hambre de ganar y jugamos sin pensar en el martes”, destacó Touchel tras el partido.

El técnico, no obstante, añadió que ya está pensando en el partido contra el Liverpool. “Tengo algunas ideas en la cabeza, pero no está decidido (...) Tengo que hablar con los jugadores importantes y ver el partido del Liverpool contra el Tottenham mañana antes de tomar decisiones el lunes.

Sobre la baja de última hora de Neymar, Touchel explicó que “no ha dormido en toda la noche y esta mañana hemos hablado”. “Normalmente siempre dice ’sí, quiero jugar’, pero ha dicho ’no sé...’. Cuando Neymar dice eso suena una alarma en mi cabeza. Le he dicho que podía jugar 45 minutos, pero que si no estaba bien, prefería no correr riesgos.

Pleno de 15 puntos

Con esta victoria, el PSG suma 15 puntos en cinco partidos y obliga al resto de aspirantes al título a ganar en el fin de semana sino quieren verse distanciados aún más de los parisinos.

El Marsella cerrará la fecha el domingo contra el Guingamp y Lyon y Mónaco viajarán el sábado a Caen y Toulose respectivamente.

El partido fue como un entrenamiento con público para el PSG, que a los 22 minutos se adelantó con un tanto de Draxler, que recibió un pase en profundidad de Marco Verrati, controló con la cabeza al internarse en el área y volvió a cabecear para salvar la salida del arquero rival.

El equipo parisino tuvo que esperar al inicio de la segunda parte para ampliar diferencias gracias a un penal transformado por Cavani (51) y minutos más tarde sentenció Di María con un cañonazo desde dentro del área (76).

La goleada la completó el joven Diaby, que había salido al descanso (84), aprovechando un remate errado de Cavani.

En el otro partido del viernes, el Niza derrotó por 2-1 al Rennes y asciende posiciones en la clasificación, tras sumar la segunda victoria en cinco encuentros.