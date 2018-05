El objetivo de Torales

Silvio Torales, volante de 26 años de Cerro Porteño, sigue sumando minutos en categoría Reserva tras un par de lesiones que lo tuvieron alejado de las canchas. El azulgrana habló sobre su continuidad y el objetivo más próximo que tiene.

El ex Nacional no juega en el primer equipo desde el 0-0 ante Junior del 12 de septiembre de 2017, ya que no convenció al entonces técnico Leonel Álvarez. A comienzo de este año llegó Luis Zubeldía; sin embargo, Torales se lesionó y no pudo ser tenido en cuenta.

Tras dos meses y medio fuera por un desgarro del músculo femoral y otro de pantorrilla, hoy sumó su segundo partido en la Reserva. “Superar las lesiones fue un momento muy duro de mi vida. Me está costando mucho volver; en una semana o dos puede que ya esté bien para terminar jugando el campeonato”, contó el mediocampista.

Consultado acerca de qué le faltaría para retornar a su nivel, Torales apuntó que necesita ritmo futbolístico. Sobre su continuidad en el club pese a la falta de oportunidades y la competencia en el puesto, el jugador reveló que Zubeldía les dijo que a fin de semestre se hablaría de ello con cada integrante del plantel.

“Me gusta Cerro, pero quiero empezar bien, haciendo una buena pretemporada y así le puedo pelear un puesto a quien sea. Por ahora me gustaría jugar algún partido en primera antes de que termine el Apertura”, cerró diciendo.