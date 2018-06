“Torito” y la anécdota de Marcos Rojo

El paraguayo Cristian “Torito” Bogado, actualmente en el Audax Italiano de Chile, recordó una anécdota de Marcos Rojo, el defensor que registró el gol de la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Bogado, de 31 años, habló con ESPN Chile y entre otras cosas dijo lo siguiente: “La verdad es que con él (Rojo) tengo una historia muy bonita porque cuando me transfieren a Estudiantes con 20 años lo conocí a él, con 16 años. Como ya toqué una buena plata, me compré una camionetita; le empecé a agarrar cariño y me pasaba a buscarlo a su casa. Vivía en una casa de tabla. Y siempre me decía: ‘Yo lo único que quiero es comprarle una casa a mi vieja y sacarla de acá’”, mencionó Bogado.

“Sabía que en ese momento él jugaba de lateral izquierdo y (en Estudiantes) no tenía mucha posibilidad. Y después, de un día para otro, estando yo aquí en Chile, lo veo que sale campeón con Estudiantes y dije: esas personas son las que se lo merecen”.

Bogado añadió: “Un día, me pego la molestia de escribirle por Instagram. Le escribo y pensé que no me iba a hacer caso porque ya estaba en Manchester (United). Y me escribe: ‘Sabes que yo nunca me olvido de las personas que me hablaron y me desearon lo mejor en el momento que yo no era nada’”, recordó.

“La emoción que me agarró de que solamente me contestara ese mensaje... y me dijo ‘te paso mi número, estoy a la orden en lo que necesites. Si quieres yo te pago los pasajes y vienes con tu familia para conocerlos...’”.

“Lo primero que le pregunté: ¿y tu mamá?” y la respuesta fue esta: “Le compré todo lo que yo soñé un día. La traigo en avión privado cuando quiere venir. Le mando el avión privado y viene para acá”.

Cristian mencionó que le escribió a Rojo tras su heroico gol ante Nigeria en la Copa del Mundo. “El otro día le escribí. Le mandé un mensaje y le felicité. Tampoco esperaba que me contestara porque es un momento... yo siendo delantero, cuando haces goles te desespera el Whatsapp y no sabes ni a quien contestar. Pero a los 10 minutos me contestó y me agradeció por las felicitaciones”. La nota también fue reproducida por la página Dosis Futbolera.