Chaco Boreal triunfa en fútbol de salón

Chaco Boreal le ganó 5-3, el martes, en juego adelantado de la 7ª fecha, 1ª rueda, del torneo de la División de Oro de fútbol de salón, por el Grupo B. En otro juego, por la 6ª fecha, por la misma serie, Sportivo José Meza goleó 14-2 a Casa España.

El certamen es organizado por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS) y la temporada 2018 se realiza en homenaje a Domingo Fabio Martínez Ovelar, exvicepresidente de la citada entidad, fallecido meses atrás. El equipo chaqueño tuvo un mejor desempeño desde el principio y al término de la primera etapa ya ganaba 2-1. En la etapa complementaria, los fomentistas intentaron reaccionar pero no tuvieron fortuna en la definición. Chaco Boreal estiró la diferencia a su favor (5-2), gracias a su mayor productividad. Síntesis. Cancha: Fomento de Barrio Obrero. Árbitros: Federico Giménez y Andrés García. Anotador: Alcides Pérez. Cronometrista: Cristhian Balbuena.

Fomento de Barrio Obrero: José Vera; Carlos Arana, Iván Ruiz díaz, Ángel Bobadilla y Óscar Rolón. D.T.: José Asunción Sánchez. Alternaron: Sebastián Gallegos, Mathías Villasanti, Gustavo Vázquez, José Rivas, Martín Ortellado, Antonio Rivas y Tomás Maciel.

Chaco Boreal: Mariano Fleitas; Pablo Giménez, Rodrigo Colmán, Diego Melgarejo y Cristhian Gómez. D.T.: Diego González. Alternaron: Fernando Romero, Diego Barrios, Federico Ocampos, Rodrigo Agüero y Enrique Giménez.

En otro partido, Sportivo José Meza, uno de los líderes del Grupo B, fue un aluvión en el segundo tiempo y terminó aplastando en forma contundente a Casa España por 14-2, con goles de Sergio Romero 3, Carlos Troche 2, Hugo Delgado 2, Sabino Meza, Dionicio Benítez, Derlis Delfino, Arnold Vázquez, Adrián Cabrera, Luis Benítez y Víctor López. Édgar Genes hizo los goles para los “españoles”.

El resto de la programación de la semana es como sigue: Jueves 7: Atenas vs. Universitario (cancha Inmaculada) y San Alfonso vs. San Antonio (cancha Fomento). Viernes 8: 29 de Setiembre vs. Fomento de Barrio Obrero (cancha 29 de Setiembre), Chaco Boreal vs. Unasur (cancha Chaco Boreal) y Sportivo José Meza vs. Deportivo Primor (cancha José Meza). Martes 12: Simón Bolívar vs. San Antonio (cancha Fomento).