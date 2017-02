El abogado Guido David Rivas González, bajo patrocinio del abogado Arnaldo Gaona, remitió una carta al director en relación con publicaciones realizadas. El texto de la misiva dice así:

“Que indignado ante las temerarias y falsas acusaciones del periodista Roque González Vera a quien considero un ‘Terrorista o mercenario’ de la información al servicio de quienes lo ‘contratan’, en este caso Vilma Dias Oliveira, Víctor Paulo Dias Oliveira, Carlos Daniel Alarcón y otros abogados de muy poca monta que son partes de una estructura mafiosa junto al ‘rey de la Estafa’ Jaime Hammes, de la empresa Agrícola Colonial, de un tiempo a esta parte me iniciaron una serie de publicaciones tendenciosas y falsas que afectan mi honorabilidad y no corresponden a la realidad. Roque González Vera como un ‘lorito’ pagado por sus ‘patrones’ Vilma Dias, Carlos Daniel Alarcón, Jaime Hammes diariamente desde diciembre a esta parte me dedican con mis fotografías publicaciones de un supuesto asalto a la familia Eisen.

Nada más falso porque en primer lugar la familia Eisen ya no es propietaria de la estancia de 1.742 hectáreas ubicada en Mayor Otaño que ya fue entregada en dación de pago a sus abogados brasileños Vilma Dias Oliveira y su hermanito Víctor Dias Oliveira, produciéndose una estafa al apropiarse de una estancia ajena, digo ajena porque la misma nunca fue pagada a su legítimo propietario señor Karl Anton Haussler, quien vendió la estancia por 5 millones de euros a un plazo de 10 años. Los Eisen o ‘los estafadores’ sin pagar un solo guaraní ya el 3 de agosto de 2016 entregaron en dación de pago la estancia ajena.

Hemos formulado denuncias penales contra Vilmar Eisen, Joel Eisen, Vilma Dias Oliveira, Víctor Paulo Dias Oliveira (El metalúrgico), Carlos Daniel Alarcón (El escriba alquilado), Jaime Hammes (El rey de la estafa), y esto nos costó un atentado donde sicarios al servicio de los Eisen nos dispararon el día 19 de enero de 2017 nuestras dos camionetas rociándolas con 20 balazos, llamativamente este ‘grave hecho’ no fue ‘noticia’ para el jornalero de Agrícola Colonial señor Roque González Vera.

Valoramos la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero no podemos seguir tolerando las falsedades del periodista de su prestigioso diario quien ‘motivado’ por plata malhabida nos persigue, nos difama y nos humilla contrariando la esencia de la democracia y del propio estado de derecho.

Solicito que esta carta sea publicada íntegramente de conformidad al derecho de réplica y me reservo expresamente el derecho de accionar judicialmente contra el ‘portonero’ de Agrícola Colonial y ‘doméstico de los Eisen, señor Roque González Vera. (Acompañan documentaciones que certifican que mis acciones se encuadran dentro del marco legal, constitucional y cumpliendo expresas órdenes judiciales vigentes hasta la fecha)”, finaliza la carta.