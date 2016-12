Unos 3.000 vehículos parados en la Caminera

| DEBEN MODIFICAR LEY PARA REMATARLOS

Cerca de 3.000 vehículos, entre automóviles y motocicletas, están parados en los cuarteles de la Patrulla Caminera, repartidos en todo el país. Se pidió modificar la ley para poder rematarlos, pero el trámite quedó parado en el Congreso.

Según datos proporcionados por fuentes de la Patrulla Caminera, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), unos 3.000 vehículos permanecen en los distintos corralones repartidos por el país.

Un equipo de ABC Color fue hasta el cuartel de la Caminera en San Lorenzo y tomó fotos del cementerio de motocicletas que, además de ocupar un considerable espacio físico, constituye una amenaza para la salud de la población.

Sobre por qué no se rematan las motocicletas que “duermen” en el cuartel desde hace años, el exdirector de la Patrulla Caminera Luis Christ Jacobs explicó que la Ley de Tránsito de 2014 establece esa posibilidad, pero que debe haber una previa notificación al propietario.

Solo seis meses después de que el infractor se dé por enterado del proceso la entidad puede rematar el bien incautado. El problema es que la notificación debe ser en el domicilio del afectado, locación que en una gran cantidad de casos no se encuentra.

Por ello, según Christ Jacobs, se solicitó una modificación a la Ley de Tránsito para que el proceso de remate se inicie no a partir de la notificación al afectado en su domicilio, sino desde la publicación en un diario de gran circulación, según el sistema implementado en el Código Procesal Civil.

Hasta ahora el proyecto está trancado en el Congreso Nacional ya que no hay dictámenes de comisiones sobre el proyecto.

Con respecto al motivo por el cual los infractores dejan sus motos y no las retiran, el exdirector de la Caminera coincidió en que es económico. Dijo que la multa por no usar casco asciende a G. 900.000, dinero del cual no pueden prescindir algunas personas que finalmente optan por comprar otra motocicleta.

Intentamos hablar con el director de la Caminera, Derlis Núñez, pero no tuvimos respuesta pese a los insistentes llamados y mensajes.

Entre la Patrulla Caminera y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) hay unos 4.500 vehículos que no fueron reclamados por sus propietarios. Mientras no se dé vía libre a un proyecto de ordenanza y a la modificación de la Ley de Tránsito, los cuarteles seguirán siendo cementerios de vehículos.