10 de Julio de 2017

Tops en cita parisina

Cara Delevingne, actriz y modelo británica, asistió a la selecta cita parisina, una de las más importantes del calendario anual de la moda. Se dejó ver en la fiesta “Don’t take it personally”, en el Studio 57 en París, apoyando el Project Zero, movimiento global para proteger el océano. Estuvo en la muestra de arte y fotografía de Jade Jagger.