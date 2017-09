Impune crimen de Jessica

| Negligencia fiscal

Por Blás López

Terribles negligencias cometidas por agentes de la Fiscalía y la Policía pueden dejar impune el alevoso crimen de Jessica Lovatto De Oliveira (19), cuyo cuerpo fue hallado en un desagüe el 8 de mayo del 2016, frente a la Expo Santa Rita, Alto Paraná.

En la mañana del domingo 8 de mayo del 2016, transeúntes detectaron el cadáver de una joven en el fondo del desagüe pluvial, instalado casi en frente a la entrada del campo ferial de Santa Rita.

Con la presencia de agentes especializados de la Policía se procedió al rescate del cadáver que, a simple vista, tenía las características de haber sufrido abuso sexual. Debido a que la víctima no portaba documentos de identidad y nadie la conocía, los intervinientes simplemente la derivaron directamente a la funeraria, donde finalmente llegaron algunos allegados y la identificaron como Jessica Lovatto de Oliveira.

El caso fue comunicado al fiscal de turno Erico Ávalos, quien envió a un secretario, ni siquiera un asistente, para el levantamiento del cuerpo y la entrega a los familiares, según informaron.

Debido a la informalidad con que tomaron el caso, el cuerpo no fue sometido a la autopsia, no se tomaron muestras de secreciones, ni de la uñas. Tampoco remitieron las ropas de la joven al Laboratorio Forense. Definitivamente no se tomó ningún elemento que habría podido conducir a los investigadores al responsable del horrendo crimen.

Es más, limpiaron el cuerpo y lo entregaron a los familiares, que lo enterraron al día siguiente.

Las primeras investigaciones confirmaron que la noche anterior y parte de la madrugada, la víctima estaba con unos amigos en una discoteca del campo ferial, de donde salió poco antes de las 04:00. El primer detenido por el caso fue un joven, allegado de la víctima, quien luego fue liberado por falta de elementos. Incluso, integrantes de una banda de música brasileña, que tocaron esa madrugada en la Expo, figuraban en la lista de sospechosos. Pero el 30 junio, casi dos meses después, un adolescente de 17 años fue detenido en Santa Catarina, Brasil, por un crimen de similares características registrado en el vecino país.

Luego se supo que el mismo sospechoso estuvo en la madrugada del 8 de mayo en la Expo Santa Rita y que aparentemente fue el que siguió a bordo de una moto a Lovatto a la salida del campo ferial y tras atacarla y abusar de ella, la mató a golpes. Sin embargo, por la falta de elementos, que no fueron recogidos en el momento del hallazgo del cadáver, no se cuentan con evidencias para conectar al sospechoso con el crimen de Lovatto, excepto una imagen borrosa tomada por un circuito cerrado, explicaron.

