Sobreseimiento definitivo para Payo Cubas

El juez penal de garantías Gustavo Amarilla otorgó el sobreseimiento definitivo al senador Paraguayo Cubas, en la causa abierta por la toma e incendio del Congreso Nacional, ocurrido el 31 de marzo del año pasado.

El magistrado hizo lugar a un pedido realizado por los fiscales Alcides Corvalán y Hernán Galeano. Amarilla explicó que consideró la existencia de duda razonable, pues no se ha demostrado cuál es la conducta reprochable que realizó. “Es por el hecho de que su conducta no resulta ser típica, es decir, lo que hizo o no hizo no es delito”, indicó. Cubas tiene otro proceso, por una pintata en la casa del exfiscal Javier Díaz Verón, actualmente preso por enriquecimiento ilícito.