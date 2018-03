"Hacer películas es descubrir territorios desconocidos"

La actriz francesa Isabelle Huppert, homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Miami por su "insuperable filmografía" labrada a lo largo de más de cuatro décadas, asegura que cada nuevo rodaje es un "territorio desconocido".

ETIQUETAS

MIAMI (EFE, por Mar Vila Pruneda). "No sé lo que haré próximamente, todo depende de con quién lo haga. Pero lo que haga será nuevo, inesperado, un placer y un descubrimiento", dijo Huppert en entrevista con Efe, poco antes de recibir el Premio Icon (icono) que otorga el festival de Miami en reconocimiento a una trayectoria, que en su caso cuenta es de más de un centenar de películas.

La ganadora en dos ocasiones del Premio César que otorga la Academia del Cine Francés, y la actriz con más nominaciones a estos galardones, 17 en total, aseguró que el éxito en su carrera se debe a "una mezcla de todo un poco", aunque el haber trabajado con "grandes directores" ha sido fundamental.

En su extensa trayectoria se suman interpretaciones a las órdenes de cineastas como sus compatriotas Claude Chabrol y Jean-Luc Godard, así como con el austríaco Michael Haneke y recientemente el holandés Paul Verhoeven, director de "Elle" (2016), en la que encarna a una mujer que ha sufrido una agresión sexual y que le mereció un Globo de Oro y su primera nominación a los Premios Óscar.

"Algunas películas me han dado más prestigio y son más conocidas, y a otras no se les ha prestado mucha atención", confesó Huppert, que asegura que ningún papel en su carrera le ha resultado "difícil".

Desde su debut en 1972, ha aparecido en más de 100 películas y producciones televisivas, y es reconocida como la actriz con más cintas seleccionadas para la sección competitiva del Festival de Cannes.

"Por supuesto que los reconocimientos son importantes, pero los rodajes en si son importantes para mí. No sólo los momentos públicos, sino esos pequeños momentos privados que al final del día hacen que el trabajo sea posible", dijo la actriz de "Violette Nozière".

No obstante, Huppert no oculta su deseo de ser premiada en Hollywood: "¿Conoces alguna actriz en el mundo que no esté interesada en recibir otra nominación a un Óscar? Sería un espécimen muy raro", apostilló.

Como parte del homenaje que la cita cinéfila de Miami le tributa a la actriz, esta noche se proyectará una de sus últimas películas, "Souvenir", donde Huppert interpreta a una cantante en el olvido que en su día participó en Eurovisión, y que se enamora de un joven boxeador con el que intenta regresar a los escenarios.

"A la gente le gusta mucho poner barreras entre comedias y dramas. Pero en las comedias siempre hay un poco de drama, y en las tragedias tienes un poco de comedia", aseguró la actriz, renuente a las etiquetas. Dijo que "nadie en el mundo puede decir que lo ha hecho todo" y aunque ha hecho "muchas películas", no significa "que sea el final de la historia".

"No creo que pueda hacer cualquier papel", dijo Huppert, de 65 años, pero "una buena película es una buena película".

A su juicio, la situación en la industria cinematográfica "no es ni buena ni mala" y afirmó que en ocasiones el cine independiente o de autor "llama mucho la atención", mientras una película que debería ser más comercial "no acaba teniendo tanto éxito".

"Ser actriz significa ser distinta. No queremos parecernos a nadie", aseveró cuando se le preguntó sobre ser un referente para jóvenes intérpretes. Huppert dijo sentirse "emocionada" por el premio que le otorga el Festival de Cine de Miami, un evento que calificó de "inspirador" y en el que recibirá un premio concedido este año también al cineasta español Carlos Saura y a los productores independientes radicados en Miami Kevin Chinoy y Francesca Silvestri ("The Florida Project").