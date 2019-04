Último día del Festival de Teatro en Encarnación

Por José Miguel González, ABC Color

ENCARNACIÓN. Tras de 14 días de arte, teatro, cultura y magia, el Festival Internacional de Teatro 2019 llegó a su fin. Más de 7.000 personas disfrutaron de las puestas en escena presentadas en diferentes escenarios de Itapúa y Posadas.

Hoy, a las 16:30, desde Brasil llega al auditorio Paraná la “Compañía Actuare” con la obra "Me quiere, no me quiere", una función apta para todo público. El costo de la entrada es de G. 15.000.

El broche de oro estará a cargo de “El Circo de las Máquinas” de Chile con la puesta en escena de “Violeta se quedó en el sur”, a las 19:30, también en el auditorio Paraná, ubicado en Jorge Memmel casi Mariscal Estigarribia.

Esta obra es un show de circo y teatro con música en vivo, en la que se relata el viaje histórico de Violeta Parra a la región de la Araucanía, en donde la cantautora convivió con la comunidad Mapuche de Millelche. El costo de la entrada es de G. 25.000.

"Violeta se quedó en el sur" ha sido presentada y bien valorada a lo largo de Chile y su carácter educativo ha permitido que estudiantes y la ciudadanía en general se sumen a un viaje donde se visibiliza el quehacer de la cultura mapuche y la influencia que ésta tuvo en la cantante y sus obras.

Violeta Parra Sandoval fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, referente cultural de Chile, considerada una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país, a la que enriqueció con su obra.

En ese sentido, el elenco de teatro encarnaceno Rocemi agradeció la participación de la ciudadanía, que con su apoyo se suma a la causa de seguir luchando por enaltecer la cultura en la ciudad, así como el anhelado teatro para Encarnación.