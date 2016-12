Con el veto, “Cartes violó la Constitución”

La senadora Desirée Masi (PDP) dijo que el presidente Horacio Cartes violó la Constitución Nacional al vetar totalmente el Presupuesto de 2017. Agregó que el mandatario se merece un juicio político “hace tiempo”.

Masi conversó este martes con radio ABC Cardinal sobre el veto del Ejecutivo al Presupuesto General de Gastos de 2017. Para la senadora, quien es presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Cartes violó los artículos 216 y 217 de la Constitución Nacional, que habla de la vigencia del Presupuesto.

Estos artículos fijan los plazos de entrega del proyecto de Presupuesto tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ambos poderes entregaron a tiempo el texto, pero uno de ellos -el Ejecutivo- lo rechazó, por lo que no puede estar vigente el presupuesto actual, es decir el de 2016.

“Si alguien incumple (los plazos), queda el Presupuesto anterior. Nadie incumplió los plazos. Esto que está haciendo (Cartes), una avivada, significa la violación de ese artículo constitucional”, expresó la legisladora. Masi recordó que la Ley 1.535, de Administración Financiera, sí permite que rija el Presupuesto del año en cuestión si no se aprobó el del siguiente. “En la preeminencia de las normas, rige lo de la Constitución. Y la Constitución no habla de esto”, dijo.

“En términos prácticos se van a salir con la suya. Se pueden salir con la suya, pero la deuda y los bonos, compre quien compre, tiene que saber que debe tener una autorización del Congreso. El Ejecutivo estará emitiendo bonos que no tienen respaldo del Congreso. Si no se paga, el Estado paraguayo es el aval. Este es el presupuesto repetido que no tiene la autorización de la deuda. Deuda ficta no hay. Están también los tributos sin autorización refrendados por el Congreso. La crisis que arma el Ejecutivo al no vetar parcialmente el Presupuesto es esta”, lamentó.

Juicio político

“El Presidente se merece hace mucho tiempo (juicio político). El Presidente está gobernando por decreto. Va afectando los sectores, ahora le tocó a un sector”, señaló la senadora. “Lastimosamente, el PDP tiene un solo diputado”, indicó. “Si no, hace tiempo pedíamos el juicio político”.