María Edith: “Que vengan a cumplir su juicio”

María Edith Bordón, secuestrada en 2001, celebra el rechazo de la demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado paraguayo. Ahora espera que el carácter de refugiados sea revocado en Brasil y “que vengan a cumplir su juicio”.

Esta mañana habló María Edith Bordón Vda. de Debernardi en comunicación con ABC Cardinal con respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del Estado paraguayo.

Juan Arrom y Anuncio Martí están prófugos de la justicia paraguaya por estar vinculados presuntamente al secuestro de Edith (2001). Habían presentado una demanda por supuestas torturas para pedir una indemnización de US$ 123 millones.

“Estoy feliz y muy agradecida porque se hizo justicia para nuestra patria, Paraguay. Allá fue un circo realmente, tantas mentiras, con tanto cinismo mentía esta gente, muchas contradicciones. Los que se fueron de acá por parte del Gobierno trabajaban muy bien”, aseveró.

“No obstante, manifestó que si el fallo era contrario, el resultado sería nefasto. Iban a continuar haciendo lo que ellos querían, iba a ser terrible para el país, no solo para el país. Ahora sé que los que le secuestraron a Cecilia Cubas (secuestrada y muerta a manos de los criminales) estaban pidiendo auxilio allá. Esto es como un contagio, es un efecto dominó”, agregó.

Luego, aclaró que no sabe si dicho intento está en marcha, pero escuchó decir que algunos secuestradores estaban queriendo recurrir. Ahora, María Edith pide que el Brasil les retire el refugio a los dos. “Que vengan a cumplir su juicio”, subrayó.

Afirmó que, si ambos regresan a enfrentar a la justicia paraguaya, ella afrontará el juicio hasta el final. “Nosotros con Antonio (su fallecido esposo) decíamos que no íbamos a parar hasta que todo esto se cumpla. Tengo entendido que el primero (en alertar sobre los grupos de secuestradores) fue mi suegro, después Antonio. En el nombre de Antonio yo voy a continuar”, enfatizó.

“Continuaremos, vamos a ver qué pasa. No me quiero quebrar porque las veces que hablo de Antonio me hace daño, pero yo creo que él ha de estar feliz desde arriba con este fallo a favor del Paraguay. Es a favor del país, para que no sigan estos criminales haciendo de las suyas”, concluyó.

Juan Arrom y Anuncio Martí eran activistas del Partido Patria Libre y, según datos, estarían vinculados al grupo criminal EPP. Se fugaron del país en setiembre de 2003 para evitar ir a juicio oral y público por el secuestro de María Edith y obtuvieron refugio en el país vecino ese mismo año.