"Iba a cambiar la puerta y poner un pezón"

El Dr. Aníbal Filártiga reveló que en las dos semanas que fue titular de IPS, entidad hoy blanco de denuncias de irregularidades, ya le tocó recibir propuestas de aparentes sobornos y además “venían a mamar desde los ministros hasta el último ordenanza”.

Filártiga inicialmente habló desde su experiencia al frente del Hospital de Trauma y señaló la escasa inversión que Paraguay hace en el sector en comparación con otros países de la región. “El presupuesto de salud es paupérrimo, el 6% nada más del Producto Interno Bruto. 280 dólares per cápita por año es el gasto en salud, mientras que en la región los vecinos están por arriba de los 800 dólares y la mayoría por encima de los 1.000 dólares per cápita. Ni un mago puede venir y solucionar todos los problemas y menos si el ministro viaja todo el tiempo y le deja a un sinvergüenza como Julio Rolón Vicioso al frente”, dijo Filártiga a ABC Cardinal.

Con respecto a los hospitales saturados por infecciones respiratorias y las vacunas antigripales, expuso que hay una “indiferencia” por parte de la gente que no quiere vacunarse. “Hay vacunas pero no van a vacunarse. Algo está fallando”, expuso.

En cuanto a su breve paso como director de IPS (entre el 8 y el 19 de setiembre de 2014), recordó que fue presionado para destituir al Dr. Vicente Ruiz Pérez. “Los despechados del entorno del entonces presidente Horacio Cartes querían que le saque al Dr. Vicente Ruiz Pérez. Yo no estuve de acuerdo. Lo iban a echar por haber hecho su trabajo”, contó.

Además, comentó que en una oportunidad, siendo titular del IPS, recibió la visita de un hombre que le dejó una tarjeta y le prometió un pago mensual de 100.000 dólares, además de un “aguinaldo”, ofrecimiento que rechazó. Nunca pudo averiguar de quién se trataba. Dijo que ese ofrecimiento fue un “globo sonda”.

“Yo dije a Cartes que iba a cambiar la puerta y que iba a poner un pezón, porque venían a mamar desde los ministros hasta el último ordenanza”, expuso con respecto a la cantidad de personas que lo visitaron con ciertas intenciones.

Entre otras anécdotas, comentó que tuvo que lidiar con los directivos de una empresa denominada Río Verde, formada por exdiputados de los '90 que habían solicitado un préstamo al extinto Banco de Trabajadores, cuya deuda fue transferida al IPS.

Relató que estos eran muy irregulares en el pago del préstamo que hicieron para adquirir un terreno que explotaban como cementerio. Poco después de asumir la presidencia del IPS, lo visitaron para pedir una nueva prórroga, en 2014.

“Yo dije: 'Vamos a dejarnos de joder con esto, es un juego indecente y grosero. Están pateando la deuda y mientras, venden todos los lotes. Cuando no quede más un centímetro de tierra para enterrar a alguien, dirán que no pueden pagar y nos van a dar un cementerio lleno de cadáveres'. Yo me opuse, pero no sé qué pasó con eso”, contó.

