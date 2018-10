Mocipar: “llueven” denuncias de estafa

Las denuncias suman contra Mocipar, un sistema de concesión de casas y autos por sorteos y adjudicaciones del cual fue directivo el actual ministro de Urbanismo, Dany Durand. Se habla de al menos 70 estafados organizados para accionar judicialmente.

Elizabeth Brunner es una de las personas que denunciaron a Mocipar. Comentó que pagó a la firma unos G. 70.000.000 con la promesa de supuestamente obtener una camioneta Toyota tipo Hilux 0 km, una situación que jamás ocurrió porque en la empresa le dijeron que, al momento de haber pagado las cuotas y el dinero necesario, ya no tenían ese modelo.

La señora Brunner pidió entonces una Toyota tipo Prado, pero, tras varias promesas, tampoco le dieron ese vehículo. A cambio, cuando reclamó enojada, le ofrecieron un vehículo usado de la marca Kia tipo Carens, con un uso de 300.000 kilómetros. “Probamos el Kia Carens. Ya tenía 300.000 kilómetros. No me fui a retirar. No quieren que se diga estafa, pero es una estafa”, expresó.

Este es solo uno de los casos de supuesta estafa que se denunciaron en Mocipar, en que Dany Durand, actual ministro de Urbanismo, fue uno de los accionistas principales hasta 2017, aunque él aduce que pidió permiso del directorio en 2013, que puso a la venta sus acciones en 2016 y que las vendió en 2017. El colorado abdista fue diputado desde 2013 hasta 2018 y reelegido nuevamente para la Cámara Baja, en donde pidió permiso porque el presidente lo ubicó en la ex Senavitat.

Otro de los casos es el de José Insfrán, quien relató a ABC Cardinal que su novia y madre de sus hijos firmó un contrato para el pago mensual de un monto de dinero para acceder a un dúplex. “En el contrato no cerraba nada, todo era a favor de Mocipar. Era como comprar un dúplex. Allí decidimos cambiar a un plan de automóvil. En setiembre de 2017 terminó mi contrato y nada se movió. En total llegamos a abonar 60 millones”, relató. Insfrán dijo que no retiró vehículo alguno.

Similar caso es el de Gladys Insaurralde, quien también pagó por un dúplex en la zona de Lambaré. Cuando ya no pudo pagar la cuota, decidió cambiar de plan a uno en que podía retirar un vehículo. Cuando pagó todo, tampoco pudo retirar rodado alguno.

Otro de los denunciantes es Ricky Bauer, quien aseguró haber pagado entre G. 45 millones y G. 50 millones a Mocipar y que por ese monto querían entregarle un auto Nissan tipo Sunny (de menor valor en el mercado) que “no tenía ni la llave”.

El número que los denunciantes dieron en el caso de que otras personas quieran hacer su denuncia —ya que afirman que la Secretaría de Defensa del Consumidor, Sedeco, no les hace caso— es el (0971) 607-754, perteneciente a la señora Liza Ortiz.