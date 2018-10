Al menos 70 “estafados”

“En ese grupo de estafados estamos 70, más o menos, los que estamos bien documentados“, afirmó Julia Arce, docente que afirma ser víctima de “fraude” de la empresa Mocipar, a la que acudió queriendo cumplir su sueño de tener un automóvil.

“En ese grupo de estafados se hizo el empadronamiento y 70, más o menos, somos los que estamos bien documentados. Algunos que no recibieron nada, otros que recibieron vehículos en pésimas condiciones, otros que recibieron vehículos que no pueden transitar por falta de documentación”, comentó la docente. Agregó que, tras cinco años de cumplir regularmente con las cuotas para tener un vehículo, la empresa denunciada hasta ahora no cumplió con entregarle el rodado que le prometió.

En su caso particular, ella pagó en esos cinco años un total de G. 35 millones, pero luego de varias vueltas y justificaciones, le entregaron un automóvil Toyota Vitz que actualmente cuesta G. 19.000.000.

“Yo, por ejemplo, tengo un documento que está ya en la escribanía para transferencia a mi nombre, que tengo que abonar G. 1.600.000 para poder retirar. Espero esté bien, porque hay otra persona -de quien no recuerdo su nombre- a quien se le entregó una Toyota y hoy está hace dos años en estacionamiento sin poder circular”, comentó.

La docente comentó que ella, al menos, logró que le den ese vehículo, pese a que está muy por debajo del monto que abonó y lo aceptó para no quedarse sin nada, como pasó con varios.

El año pasado contactaron con el actual titular de Senavitat, Dany Durand, que era socio de la empresa, pero este afirmó que ya se había desvinculado y les sugirió hablar con Fernando Román, actual responsable y blanco de las denuncias.

Los que sí les llamó la atención es que Durand les había dicho que él ya se había desvinculado en 2013 de Mocipar; sin embargo, esta mañana se enteraron a través de ABC Cardinal que el político dijo que recién en 2017 se apartó de la firma.