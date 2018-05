No descarta integrar gabinete

El senador Carlos Amarilla (PLRA) comentó que fue llamado por el presidente electo, Mario Abdo Benítez, para integrar el equipo de transición. Tampoco descartó ser parte del gabinete del próximo gobierno.

"Fui invitado por el presidente electo, Marito Abdo Benítez, para formar parte del equipo de transición. Nos espera una ardua tarea en estos 60 días", comentó el senador Carlos Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico, esta mañana.

Al ser consultado sobre la posibilidad de integrar el gabinete del gobierno electo, no la desestimó. "En sentido estricto, no se descarta, pero también quiero ser muy claro en que no he tenido un ofrecimiento aún", especificó y acotó que no le desagradaría formar parte oficial del nuevo gobierno.

Recordó que el equipo de transición será formado para coordinar trabajos entre el gobierno entrante y el saliente. "Lo que me ha informado el Presidente es que estará formado por Benigno López, Juan Ernesto Villamayor y otras personas más que ya han sido incorporadas", señaló.

Con respecto a la aceptación de la renuncia de Horacio Cartes a la presidencia de la República para asumir como senador activo, dijo que no contribuirá a que haya quórum.

De igual manera, el senador Amarilla apuntó que los votos se encuentran ahora en manos del movimiento Colorado Añetete, liderado por Mario Abdo Benítez, para aceptar o rechazar que el actual mandatario se aparte del cargo.

